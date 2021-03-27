В субботу, 27 марта, молодежная сборная Украины проведет второй матч в рамках турнира Antalya Cup-2021. Соперником подопечных Руслана Ротаня станет олимпийская сборная Узбекистана.

Отметим, что обе команды с поражения стартовали на турнире. «Желто-синие», ведя в счете против Болгарии, пропустили два мяча в каждом из таймов и уступили (1:2), а футболисты Узбекистана и вовсе не смогли забить Словакии (0:2).

В прямой трансляции поединок Украина U21 — Узбекистан U23, начиная с 16:00, смотрите на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Напомним, что участие в Antalya Cup-2021, действующим победителем которого является наша сборная, рассматривается как этап подготовки к отборочному турниру ЧЕ-2023 (U21), который начнется для «желто-синих» 3 сентября. Вместе с украинцами борьбу за путевку на европейское первенство поведут Франция, Сербия, Северная Македония, Фарерские острова и Армения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире матч отбора на ЧМ-2022 Украина — Финляндия.

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