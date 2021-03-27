«По воробьям» с двух метров: невероятный промах в чемпионате Украины

По-настоящему трагикомический эпизод произошел в матче чемпионата второй украинской лиги между запорожским «Металлургом» и «Реал Фармой» из Одессы.

На 81-й минуте игры, при счете 3:1 в пользу «Металлурга», гости в надежде сократить отставание организовали классную атаку, и после прострела с правого фланга игроку «Реал Фармы» Павлу Малицкому оставалось лишь подставить ногу и с двух метров переправить мяч в пустые ворота. Но, к всеобщему удивлению, мяч после удара защитника пролетел над перекладиной. За голову взялись все — и партнеры, и соперники…

После этого промаха гости разуверились в возможности отыграться, и в итоге уступили — 1:3. Что касается Малицкого, проводившего свой дебютный матч за «Реал Фарму», то если защитник не подкорректирует свой «прицел», в профессиональном футболе явно не задержится.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что английский вратарь организовал дикий гол в свои ворота в дебютном матче за команду.

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