Свитолина сломила сопротивление россиянки на турнире в Майами

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая пятую позицию в мировом женском рейтинге, вышла в четвертый круг престижного турнира Miami Open, проходящего в Майами, с призовым фондом 3,26 млн долларов.

Наша соотечественница встречалась с россиянкой Екатериной Александровой (34-я). Ранее теннисистки дважды пересекались на кортах, и в обоих случаях — в 2020-м на «Ролан Гарросе» и в январе 2021-го в Абу-Даби — сильнее была Элина.

На этот раз первый сет получился нервным. Украинка сначала выходила вперед, но затем позволяла сопернице восстановить равновесие. В итоге судьба партии решилась на тай-брейке, где Свитолина практически не дала шансов россиянке. Второй сет Элина начала уверенно, но вновь позволила оппонентке выровнять ситуацию. Решающим оказался десятый гейм на подаче россиянки, который наша соотечественица забрала, а вместе с ним и выиграла матч — 7:6 (7:1), 6:4.

За свой успех (к слову, украинка повторила свой лучший результат на турнире — ранее она выходила здесь в четвертый круг в 2014-м, 2016-м и 2018 годах) Свитолина уже заработала 40 тысяч долларов призовых. Теперь наша соотечественница поборется за путевку в четвертьфинал с победительницей матча между чешкой Петрой Квитовой (10-я) и британкой Джоанной Контой (18-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина стартовала на турнире в Майами с волевой победы над американкой.

Фото Jimmie 48

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