Рекорды Модрича и Сантуша, дебют женщины-арбитра: видеообзоры матчей отбора ЧМ-2022

В субботу, 27 марта, состоялись очередные матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу, финальную стадию которого с 21 ноября по 18 декабря 2022 года примет Катар.

Группа А

Сербия — Португалия — 2:2 (Митрович, 46, Костич, 60 — Диогу Жота, 11, 36). На 90+2-й минуте удален Миленкович (Сербия).

Выездной матч с Сербией стал особенным для 66-летнего наставника португальцев Фернанду Сантуша, проводившего 1000-й матч в своей карьере. Вот только порадовать главного тренера победой в столь знаменательный день Роналду и компания не смогли. Выигрывая после первого тайма в два мяча, пиренейцы упустили свое преимущество. Правда, на последней компенсированной минуте после удара Роналду мяч таки пересек линию ворот, но арбитры не засчитали гол. Криштиану в сердцах бросил на землю капитанскую повязку — и был лишь «награжден» желтой карточкой. Оказывается, без VAR тяжко…

Ирландия — Люксембург — 0:1 (Родригес, 85).

Форвард киевского «Динамо» сотворил одну из главных сенсаций игрового дня, принеся скромной сборной Люксембурга победу в гостевом поединке с крепкими ирландцами.

Положение команд: 1. Сербия — 4 очка (2 матча), 2. Португалия — 4 (2), 3. Люксембург — 3 (1), 4. Азербайджан — 0 (1), 5. Ирландия — 0 (2).

В третьем туре 30 марта в группе состоятся поединки: Азербайджан — Сербия, Люксембург — Португалия.

Группа Е

Чехия — Бельгия — 1:1 (Провод, 50 — Лукаку, 60).

Беларусь — Эстония — 4:2 (Лисакович, 44, с пенальти, 84, Кендыш, 64, Савицкий, 81 — Аниер, 32, 55). На 77-й минуте удален Ойгус (Эстония).

Положение команд: 1. Чехия — 4 очка (2 матча), 2. Бельгия — 4 (2), 3. Беларусь — 3 (1), 4. Уэльс — 0 (1), 5. Эстония — 0 (2).

В третьем туре 30 марта в группе состоятся поединки: Бельгия — Беларусь, Уэльс — Чехия.

Группа G

Черногория — Гибралтар — 4:1 (Бечирай, 25, Шимич, 43, Томашевич, 53, Йоветич, 80 — Стайч, 30, с пенальти).

Норвегия — Турция — 0:3 (Туфан, 4, 59, Союнчу, 28). На 80-й минуте удален Торстведт (Норвегия).

Нидерланды — Латвия — 2:0 (Бергхюйс, 32, Л. де Йонг, 69).

Француженка Стефани Фраппар стала первой женщиной-арбитром, отсудившей матч квалификации чемпионата мира. Стоит отметить, что за весь матч Фраппар зафиксировала всего четыре нарушения правил со стороны хозяев (у гостей — 11 фолов), но при этом наградила подопечных Франка де Бура двумя предупреждениями. А гол Люка де Йонга позволил Нидерландам стать первой сборной, забившей 300 голов в истории квалификационных раундов на чемпионаты мира.

Положение команд: 1. Турция — 6 очков, 2. Черногория — 6, 3. Нидерланды — 3, 4. Норвегия — 3, 5. Латвия — 0, 6. Гибралтар — 0.

В третьем туре 30 марта в группе состоятся поединки: Гибралтар — Нидерланды, Черногория — Норвегия, Турция — Латвия.

Группа H

Россия — Словения — 2:1 (Дзюба, 26, 35 — Иличич, 36).

Нападающий Артем Дзюба благодаря «дублю» в ворота Словении довел количество голов за национальную команду до 29-ти. Теперь у него всего на один точный удар меньше, чем у лучшего бомбардира в истории сборной РФ Александра Кержакова.

Словакия — Мальта — 2:2 (Стрелец, 49, Шкриньяр, 53 — Гембин, 16, Сатариано, 20).

Хорватия — Кипр — 1:0 (Пашалич, 40).

Поединок против Кипра стал для Луки Модрича 135-м за национальную сборную, что позволило полузащитнику «Реала» превзойти достижение, принадлежавшее многолетнему капитану донецкого «Шахтера» Дарио Срне.

Положение команд: 1. Россия — 6 очков, 2. Словения — 3, 3. Хорватия — 3, 4. Словакия — 2, 5. Кипр — 1, 6. Мальта — 1.

В третьем туре 30 марта в группе состоятся поединки: Кипр — Словения, Хорватия — Мальта, Словакия — Россия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Златан Ибрагимович результативно вернулся в сборную Швеции.

Фото fifa.com

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