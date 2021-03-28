В ночь на воскресенье, 28 марта, в рамках вечера бокса под названием «Битва на скале» в развлекательном комплексе Europа Point в Гибралтаре состоялся бой-реванш между временным чемпионом мира по версии WBC россиянином Александром Поветкиным (36 побед, 25 из них — нокаутом, 2 поражения, 1 ничья), у которого в прошлом году родился сын, и британцем Диллианом Уайтом (27 побед, 18 из них — нокаутом, 2 поражения) — «Битва на скале».

В присутствии на арене 500 болельщиков 41-летний олимпийский чемпион из России Поветкин, ранее проигрывавший в карьере только Энтони Джошуа и Владимиру Кличко, уже в первом раунде едва не побывал на настиле ринга, пропустив несколько сокрушительных ударов от англичанина. В дальнейшем активный Уайт не форсировал события, видимо, памятуя о горьком опыте первого поединка, когда все решил один убийственный удар Русского Витязя. Но все же в четвертом раунде британец серией мощных «выстрелов» отправил Поветкина в жесткий нокаут и лишил россиянина титула временного чемпиона мира по версии WBC.

Напомним, что первый бой Поветкина и Уайта состоялся 22 августа прошлого года в поместье известного промоутера Эдди Хирна в пригороде Лондона. Тогда россиянин в бою за временный и бриллиантовый пояса WBC в супертяжелом весе дважды побывал в нокдауне, но сумел выстоять и в итоге отправил Уайта в глубокий нокаут. С тех пор реванш несколько раз переносили. Одна из причин — Поветкин в конце 2020-го переболел коронавирусной инфекцией.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Уайт перевесил Поветкина перед боем в Гибралтаре.

Фото Twitter Matchroom Boxing

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