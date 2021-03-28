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Спорт

Нганну — Миочич: видео жесткого нокаута титульного боя UFC

8:50 28 марта 2021
Нганну&nbsp;— Миочич

В ночь на воскресенье, 28 марта, в Лас-Вегасе прошел турнир UFC 260, главным событием которого стал бой за чемпионский пояс в супертяжелом весе между обладателем титула американцем Стипе Миочичем (20 побед, 4 поражения) и камерунцем Фрэнсисом Нганну (16 побед, 3 поражения).

Ранее соперники встречались между собой в январе 2018-го, и тогда американец одержал победу единогласным решением судей, завоевав чемпионский титул. На этот раз все закончилось во втором раунде: Миочич пропустил мощнейший удар, от которого его «повело», чем и воспользовался Нганну, добив американца.

Таким образом, камерунец впервые в карьере завоевал чемпионский пояс UFC в супертяжелом весе, а один из лучших супертяжеловесов в истории промоушена уже второй раз (первый был в июле 2018-го после поражения от своего соотечественника Даниэла Кормье).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб Нурмагомедов на сто процентов решил завершить карьеру профессионального бойца UFC.

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