Еще один двоюродный брат Хабиба одержал дебютную победу в UFC: видеообзор боя
В рамках турнира UFC 260, прошедшего в ночь на воскресенье, 28 марта, в Лас-Вегасе, дебютировал в промоушене Абубакар Нурмагомедов — двоюродный брат объявившего о завершении карьеры чемпиона UFC в легком весе непобедимого Хабиба Нурмагомедова.
31-летний Абубакар (16 побед, 3 поражения, 1 ничья) встречался американцем Джаредом Гуденом (17 побед, 6 поражений). Поединок продлился три отведенных раунда, в паузах между которыми Хабиб, находившийся в тренерском углу, давал дельные советы брату. В итоге Нурмагомедов доминировал по ходу боя и судьи единогласно присудили ему победу — 30−27, 30−27, 30−27.
Coach Khabib!— UFC (@ufc) March 28, 2021
@TeamKhabib's new career is off and running. #UFC260 pic.twitter.com/1q4wgeRqFo
Видеообзор боя
Отметим, что Абубакар стал уже вторым двоюродным братом Хабиба, успешно дебютировавшим в UFC. В январе 2021-го Умар Нурмагомедов также под присмотром титулованного родственника удушающим приемом завершил свой поединок против казахстанца Сергея Морозова.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб на сто процентов решил завершить бойцовскую карьеру.18
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