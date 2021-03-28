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Спорт

Еще один двоюродный брат Хабиба одержал дебютную победу в UFC: видеообзор боя

10:28 28 марта 2021
Хабиб Нурмагомедов с братом Абубакаром

В рамках турнира UFC 260, прошедшего в ночь на воскресенье, 28 марта, в Лас-Вегасе, дебютировал в промоушене Абубакар Нурмагомедов — двоюродный брат объявившего о завершении карьеры чемпиона UFC в легком весе непобедимого Хабиба Нурмагомедова.

31-летний Абубакар (16 побед, 3 поражения, 1 ничья) встречался американцем Джаредом Гуденом (17 побед, 6 поражений). Поединок продлился три отведенных раунда, в паузах между которыми Хабиб, находившийся в тренерском углу, давал дельные советы брату. В итоге Нурмагомедов доминировал по ходу боя и судьи единогласно присудили ему победу — 30−27, 30−27, 30−27.

Видеообзор боя

Отметим, что Абубакар стал уже вторым двоюродным братом Хабиба, успешно дебютировавшим в UFC. В январе 2021-го Умар Нурмагомедов также под присмотром титулованного родственника удушающим приемом завершил свой поединок против казахстанца Сергея Морозова.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб на сто процентов решил завершить бойцовскую карьеру.

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