Мирча Луческу получил необычный подарок от родного клуба

75-летний наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу после контрольного матча с «Динамо» из Бухареста (3:0) получил необычный подарок от команды, где он в свое время начинал свою игровую карьеру.

Специалисту презентовали огромную картину с его портретом и эмблемами двух «Динамо», киевского и бухарестского, а изображение тренера окружено именами 15 тысяч болельщиков клуба из Бухареста, с трепетом вспоминающих времена, когда Мирча Луческу сначала играл (1963—1977), а затем тренировал (1985—1990) команду из столицы Румынии.

Изображение Луческу окружено именами 15 тысяч болельщиков "Динамо" из Бухареста

Отметим, что провести контрольный матч в Киеве было идеей именно Луческу. Все дело в том, что его родная команда переживает не самые лучшие времена, и таким образом наставник решил поддержать их. На сайте бухарестского клуба продавались виртуальные билеты на игру, от 10 до 100 лей (70−700 гривен), которых удалось реализовать порядка 15 тысяч штук.

«В Италии Луческу оставил свой след, там его уважают. В Турции он — султан, в Украине стал царем, а теперь его сердце вернулось к первой любви — „Динамо“ Бухарест. Чтобы поднять клуб из праха, измученный, разграбленный, слабый и пораженный судьбой. Киевляне, не упустите Луческу. Однажды мы допустили эту ошибку, когда посчитали, что он слишком много трудится на благо команды соперника. Мы хотели, чтобы он был только с нами, завидовали и злились. Пришлось признать, что Луческу принадлежит футболу, а не только „Динамо“ Бухарест. На ужине после матча мы подарили Луческу картину, на которой Мирча окружен именами 15 тысяч болельщиков, которые помогли спасти „Динамо“ Бухарест. Ждем тебя дома, Мирча. Не сегодня или завтра, потому что у тебя еще есть дела. Но с послезавтра приходи в любой день», — написал на своей странице в Facebook представитель ультрас бухарестского «Динамо» Каталин Пелуцэ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Румынии выпустили почтовую марку с изображением Мирчи Луческу.

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