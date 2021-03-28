Фанаты будут довольны: Билодид предстала в непривычном образе

Самая молодая двукратная чемпионка мира по дзюдо киевлянка Дарья Билодид помимо тренировок любит радовать себя и своих поклонников яркими фотосессиями.

То 20-летняя спортсменка блеснула в образе Мэри Поппинс, то предстала перед подписчиками а-ля Мэрилин Монро, а то просто сразила наповал чарующим взглядом. На этот раз Дарья рассталась с привычной для себя «дулькой» и, распустив волосы, покорила поклонников женственными образами.

Теперь же в планах Билодид замахнуться на титул двукратной чемпионки Европы. Четыре года назад, в 2017-м, Дарья стала лучшей в Варшаве, и теперь постарается завоевать золото на континентальном первенстве, которое пройдет с 16 по 18 апреля в Лиссабоне.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дарья Билодид считает маму своим героем.

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