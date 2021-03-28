Чудо-серия Испании и «неправильные» футбольные ворота в Санкт-Галлене: видеообзоры матчей отбора ЧМ-2022

В воскресенье, 28 марта, финишировал второй тур европейской квалификации чемпионата мира по футболу, финальный турнир которого состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Группа D

Украина — Финляндия — 1:1 (Мораес, 80 — Пукки, 89, с пенальти). На 88-й минуте удален Миколенко (Украина).

Казахстан — Франция — 0:2 (Дембеле, 20, Малый, 44, в свои ворота). На 75-й минуте Мбаппе (Франция) не реализовал пенальти.

Чемпионы мира французы, потерявшие очки в матче с Украиной, быстро приноровились с искусственному газону «Астана Арены» в Нур-Султане и благодаря точному удару Дембеле (первый мяч футболиста за «трехцветных» с 2018 года!) и автоголу родившегося в Луганске защитника хозяев Малого добыли уверенную победу.

Кстати, звездный Мбаппе мог довести счет до крупного, но, пробивая пенальти, проиграл дуэль 39-летнему голкиперу казахов Мокину. Если что: Франция не забила четыре из семи последних 11-метровых ударов.

Еще один участник группы Босния и Герцеговина накануне сыграла вничью в товарищеском матче с Коста-Рикой — 0:0.

Положение команд: 1. Франция — 4 очка (2 матча); 2. Финляндия — 2 (2); 3. Украина — 2 (2); 4. Босния и Герцеговина — 1 (1); 5. Казахстан — 0 (1).

В следующем туре 31 марта сыграют: Украина — Казахстан, Босния и Герцеговина — Франция.

Группа В

Грузия — Испания — 1:2 (Кварацхелия, 44 — Торрес, 56, Ольмо, 90+2). На 90+4-й минуте удален Шенгелия (Грузия).

В присутствии на стадионе имени Бориса Пайчадзе более 15 тысяч болельщиков сборная Испании едва не потеряла очки во втором матче подряд (после 1:1 с Грецией). Но на 92-й минуте победу гостям принес шикарный «выстрел» полузащитника «Лейпцига» Дани Ольмо.

Кстати, Испания не проигрывает в отборочных турнирах чемпионатов мира рекордные 65 матчей (51 победа, 14 ничьих). В последний раз пиренейцы уступали в квалификации ЧМ 31 марта 1993 года, когда со счетом 0:1 проиграли Дании в Копенгагене.

Более того, сборная Испания побила рекорд Западной Германии, забив в 37 матчах квалификации ЧМ подряд. Предыдущее достижение насчитывало 36 игр и было установлено в промежутке с 1934 по 1985 годы.

Косово — Швеция — 0:3 (Аугустинссон, 12, Исак, 35, Ларссон, 70, с пенальти). На 90+2-й минуте удален Бериша (Косово).

39-летний Златан Ибрагимович во втором матче подряд после возвращения в сборную Швеции отметился голевой передачей. На сей раз форвард «Милана» отдал суперассист Аугустинссону пяткой.

Положение команд: 1. Швеция — 6 (2); 2. Испания — 4 (2); 2. Греция — 1 (1); 4. Грузия — 0 (2); 5. Косово — 0 (1).

В следующем туре 31 марта сыграют: Греция — Грузия, Испания — Косово.

Группа С

Болгария — Италия — 0:2 (Белотти, 43, с пенальти, Локателли, 83).

Швейцария — Литва — 1:0 (Шакири, 2).

Поединок в Санкт-Галлене начался с 18-минутным опозданием из-за того, что одни из футбольных ворот на стадионе «Кибунпарк» оказались… неправильного размера (стойки «рамки» были выше на 5--10 см). В итоге игра началась только после того, как персонал арены устранил проблему с «неправильными» воротами.

Положение команд: 1. Италия — 6 (2); 2. Швейцария — 6 (2); 3. Литва — 0 (1); 4. Северная Ирландия — 0 (1); 5. Болгария — 0 (2).

В следующем туре 31 марта сыграют: Болгария — Италия, Швейцария — Литва.

Группа F

Израиль — Шотландия — 1:1 (Перец, 44 — Фрейзер, 56).

Дания — Молдова — 8:0 (Дольберг, 19, с пенальти, 48, Дамсгор, 22, 29, Стрюгер-Ларсен, 35, Йенсен, 39, Сков, 81, Ингвартсен, 89).

Команда Молдовы, которую возглавляет итальянский специалист Роберто Бордин, потерпела на стадионе в Хернинге самое крупное поражение в своей истории (ранее со счетом 0:6 наши географические соседи проигрывали в 2001 году Швеции и в 2020-м Италии).

Австрия — Фарерские острова — 3:1 (Драгович, 30, Баумгартнер, 37, Калайджич, 44 — Наттестад, 19).

Положение команд: 1. Дания — 6 (2); 2. Австрия — 4 (2); 3. Шотландия — 2 (2); 4. Фарерские острова — 1 (2); 5. Израиль — 1 (2); 6. Молдова — 1 (2).

В следующем туре 31 марта сыграют: Дания — Молдова, Израиль — Шотландия, Австрия — Фарерские острова.

Группа I

Албания — Англия — 0:2 (Кейн, 39, Маунт, 63).

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн забил свой 33-й гол за национальную команду (первый с 2019 года!) и помог «трем львам» отпраздновать победу в Тиране. В списке лучших бомбардиров сборной Англии он уступает только Майклу Оуэну (40 голов), Джимми Гривзу (44), Гари Линекеру (48), Бобби Чарльтону (49) и Уэйну Руни (53).

Сан-Марино — Венгрия — 0:3 (Солои, 13, с пенальти, Шоллои, 71, Николич, 88, с пенальти).

Польша — Андорра — 3:0 (Левандовски, 30, 55, Свидерски, 88).

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски довел число своих голов за команду Польши до 65 и в списке лучших бомбардиров европейских сборных занимает седьмое место, уступая только ирландцу Робби Кину (68), немцам Герду Мюллеру (68) и Мирославу Клозе (71), венграм Шандору Кочишу (75) и Ференцу Пушкашу (84), а также португальцу Криштиану Роналду (102).

Положение команд: 1. Англия — 6 (2); 2. Польша — 4 (2); 3. Венгрия — 4 (2); 4. Албания — 3 (2); 5. Андорра — 0 (2); 6. Сан-Марино — 0 (2).

В следующем туре 31 марта сыграют: Албания — Англия, Сан-Марино — Венгрия, Польша — Андорра.

Группа J

Румыния — Германия — 0:1 (Гнабри, 17).

Северная Македония — Лихтенштейн — 5:0 (Барди, 7, Трайковски, 51, 54, Эльмас, 62, Нестеровски, 82, с пенальти).

Армения — Исландия — 2:0 (Барсегян, 53, Байрамян, 74).

Положение команд: 1. Германия — 6 (2); 2. Армения — 6 (2); 3. Северная Македония — 3 (2); 4. Румыния — 3 (2); 5. Исландия — 0 (2); 6. Лихтенштейн — 0 (2).

В следующем туре 31 марта сыграют: Германия — Северная Македония, Армения — Румыния, Лихтенштейн — Исландия.

В состоявшихся 28 марта товарищеских матчах Греция обыграла Гондурас — 2:1 (Павлидис, 14, 59 — Родригес, 41), а Северная Ирландия уступила США — 1:2 (Макгинн, 89 — Рейна, 30, Пулишич, 59).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что матч отбора ЧМ-2022 Сербия — Португалия завершился скандалом из-за незасчитанного гола Криштиану Роналду на последней минуте.

Фото twitter.com/SeFutbol

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