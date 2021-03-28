Сборная Украины на последней минуте упустила победу над Финляндией: видеообзор матча

В воскресенье, 28 марта, национальная сборная Украины провела второй матч в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Соперником подопечных Андрея Шевченко стала команда Финляндии.

Украина — Финляндия — 1:1 (Мораес, 80 — Пукки, 89). На 88-й минуте удален Миколенко (Украина).

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Соболь, Зубков (Марлос, 58), Малиновский, Макаренко (Коваленко, 78), Зинченко, Яремчук (Мораес, 67).

Финляндия: Йоронен, Гранлунд (Алхо, 17), Тойвио, Араюури, О'Шонесси, Райтала (Хамалайнен, 76), Кауко (Похьянпало, 68), Камара, Шуллер (Тэйлор, 76), Пукки, Лод.

По сравнению с выездным поединком против французов (1:1) тренерский штаб «желто-синих» решил сделать три изменения в стартовом составе. Вместо Кривцова в защите вышел Соболь, а в центре поля Шапаренко и Сидорчука заменили Макаренко и Зубков. Тем самым Андрей Шевченко показал, что намерен играть в более атакующий футбол, ведь команда вышла на игру фактически с двумя форвардами — Яремчуком и Зубковым.

Впрочем, обе команды начали довольно осторожно. Первый момент организовали гости: ветеран «суоми» Пукки, который на следующий день после игры будет праздновать 30-летний юбилей, удачно сыграл на подборе, но, пробив метров с 20-ти, попал в спину Миколенко. Постепенно «желто-синие» начали активнее выбираться вперед, и вот уже Зубков неплохо пробивал головой, но мяч с отскоком от газона пролетел рядом со штангой. С аналогичным успехом пробил немного погодя из полукруга перед штрафной Зинченко, а еще в одном моменте вновь Зубков, сыграв на подборе после того, как защитник финнов заблокировал удар Яремчука, отправил метров с десяти мяч над перекладиной.

Естественно, такое развитие событий не устраивало Шевченко и его ассистентов, поэтому в перерыве наших футболистов ожидал серьезный разговор. Понимали то, что надо забивать, и сами игроки, ведь потеря очков с «суоми» нивелировала бы добытый на «Стад де Франс» результат. Вот только и после перерыва с моментами у «желто-синих» особо не складывалось. Слишком много внимания наши ребята уделяли обороне своих ворот от острых контрвыпадов соперника.

Но сработало чутье Шевченко, выпустившего на 67-й минуте на поле Мораеса вместо Яремчука, и через 13 минут форвард «Шахтера», удачно сыграв на опережение после прострела Караваева с правого фланга, забил свой дебютный мяч в футболке национальной команды.

1:0 Мораес (80-я мин.)

К сожалению, этот результативный удар не стал победным. В концовке встречи ужасную ошибку допустил Миколенко, который вместо того, чтобы выбить подальше мяч, заигрался и упустил Пукки, после чего вынужден был нарушать правила. В итоге удаление у нашей команды и пенальти, который реализовал лучший бомбардир «суоми», и тем самым отобрал у «желто-синих» победу, которая была практически в кармане.

Добавим, что в другом матче группы D, где выступает украинская сборная, Франция на выезде обыграла Казахстан — 2:0 (Дембеле, 19, Малый, 44, в свои ворота).

Положение команд в группе D: 1. Франция — 4 очка (2 матча); 2. Финляндия — 2 (2); 3. Украина — 2 (2); 4. Босния и Герцеговина — 1 (1), 5. Казахстан — 0 (1).

В следующем туре 31 марта пройдут такие матчи: Украина — Казахстан, Босния и Герцеговина — Франция.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что молодой защитник сборной Украины Александр Сирота «уронил» на тренировке наставника национальной команды Андрея Шевченко.

Фото ФК «Динамо»

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