В среду, 31 марта, сборная Украины по футболу, сыгравшая вничью с чемпионом мира Францией (1:1) и упустившая победу над Финляндией (1:1), проведет очередной матч квалификации ЧМ-2022. На пустом «Олимпийском» в Киеве подопечные Андрея Шевченко сразятся с Казахстаном, который стартовал в отборе домашним фиаско в противостоянии с коллективом Дидье Дешама (0:2).

Видеообзор матча Казахстан — Франция — 0:2

Ранее Украина и Казахстан пересекались друг с другом четырежды, и каждый раз победителем дуэли в рамках квалификации ЧМ выходили «желто-синие»: 2:1 в 2004-м в Алма-Ате, 2:0 в 2005-м в Киеве, 3:1 в 2008-м в Алма-Ате и 2:1 в 2009-м в Киеве. Любопытно, что четыре из девяти мячей, забитых Украиной в ворота соперника, записал в свой актив экс-полузащитник «Днепра» Сергей Назаренко.

Отдают предпочтение букмекеры подопечным Андрея Шевченко и в предстоящем матче, в котором «желто-синим» не помогут дисквалифицированный Виталий Миколенко и покинувший лагерь команды Андрей Ярмоленко, а Казахстану — травмированный лучший бомбардир команды Бактиер Зайнутдинов. К примеру, контора «Париматч» ставки на победу Украины принимает с коэффициентом 1,22, на ничью — 6,70, на выигрыш парней Талгата Байсуфинова — 15,0.

В прямом эфире поединок Украина — Казахстан покажут в 21:45 телеканалы «Украина» и «Футбол 1». Кроме того, перед началом встречи (в 20:30), в перерыве и после ее окончания смотрите на специализированном канале программу «Главная команда».

Квалификация ЧМ-2022. 3-й тур

30 марта (вторник)

Азербайджан — Сербия 19:00 «Футбол 1»

Кипр — Словакия 19:00 «Футбол 2»

Бельгия — Беларусь 21:45 «Футбол 1»

Люксембург — Португалия 21:45 «Футбол 2»

Уэльс — Чехия 21:45 «Футбол 3»

31 марта (среда)

Швеция — Эстония (товарищеский матч) 18:45 «Футбол 3»

Армения — Румыния 19:00 «Футбол 2»

Украина — Казахстан 21:45 «Украина», «Футбол 1»

Англия — Польша 21:45 «Футбол 2»

Германия — Северная Македония 21:45 «Футбол 3»

Отметим, что 31 марта в группе D в Сараево состоится также поединок Босния и Герцеговина — Франция.

Положение команд: 1. Франция — 4 очка (2 матча); 2. Финляндия — 2 (2); 3. Украина — 2 (2); 4. Босния и Герцеговина — 1 (1), 5. Казахстан — 0 (1).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Испании увеличила свою уникальную серию без поражений в квалификации чемпионатов мира до 65 (!) матчей.

Фото uaf.ua

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