В УЕФА отреагировали на скандал с Криштиану Роналду

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) объяснил, почему в отборочном турнире чемпионата мира по футболу не используются ни система видеопомощи арбитрам VAR, ни система определения гола.

Напомним, что матч квалификации ЧМ-2022 Сербия — Португалия закончился в Белграде скандалом. На последних секундах встречи при счете 2:2 лидер гостей Криштиану Роналду забил победный гол, но голландская бригада рефери во главе с Данни Маккели не зафиксировала взятие ворот, ошибочно посчитав, что мяч не пересек линию. Судейский вердикт так разозлил пятикратного обладателя «Золотого мяча», что тот, сорвав с руки капитанскую повязку и швырнув ее на газон, покинул футбольное поле, не дожидаясь финального свистка.

«В 2019 году УЕФА предложил ФИФА внедрить VAR в этом отборочном турнире, — говорится в заявлении УЕФА. — Воздействие пандемии на операционные и логистические возможности заставило УЕФА отложить внедрение VAR на групповом этапе Лиги Европы до сезона-2021/2022 вместо запуска с сезона-2020/2021, а также отозвать предложение о внедрении VAR в матчах квалификации ЧМ-2022 в Европе.

Осенью 2020 года VAR также не использовался на групповом этапе Лиги наций, и, следовательно, до настоящего времени система никогда не использовалась в матчах группового этапа сборных на стадии квалификации".

Кстати, остроумные сербские болельщики после инцидента на стадионе «Райко Митич» разместили на популярном портале рекламу, на которой выброшенная капитанская повязка Криштиану Роналду якобы продается за 1 млн евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины в матче отбора на ЧМ-2022 упустила победу над Финляндией.

Фото ЕРА

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