Потерял четырех родных: в семье известного спортсмена произошла страшная трагедия

В семье баскетболиста клуба НБА «Хьюстон Рокетс» Дэньюэла Хауза произошла трагедия. 27-летний игрок потерял четырех членов семьи в результате автомобильной аварии, сообщает opencourt-basketball.com.

Невестка и три племянника баскетболиста погибли из-за пьяного водителя, который врезался в их автомобиль на скорости 185 км/час. Порша Бранч, жена брата Дэньюэла, и ее сын Дрейк Хауз, которому было всего семь месяцев, погибли на месте аварии, а 2-летний Мессайя и 5-летний Кинг позже скончались в больнице.

Как отмечает издание, Хауз пропустил очередной матч своей команды против «Миннесоты», чтобы присутствовать на поминальной службе.

По данным шерифа округа Харрис, незадолго до аварии полицейский остановил водителя за превышение скорости, однако тот не выглядел пьяным, поэтому страж правопорядка его отпустил. А через 15 минут произошла трагедия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион мира Алекс Пуллин, несший флаг своей страны на открытии Олимпийских игр, найден мертвым.

Фото nba.com



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