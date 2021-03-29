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Спорт

Украина U21 — Словакия U21: онлайн-видеотрансляция матча Antalya Cup

17:40 29 марта 2021
Молодежная сборная Украины

В понедельник, 29 марта, молодежная сборная Украины по футболу, уступившая ранее Болгарии и сыгравшая вничью с Узбекистаном, матчем против сверстников из Словакии в Белеке завершает выступления в международном турнире Antalya Cup в Турции, в котором участвуют девять команд.

Отметим, что подопечные Руслана Ротаня потеряли шансы стать победителями состязаний, которые украинская «молодежка» выиграла в 2019 году, но могут в случае успеха подняться в турнирной таблице в число призеров (каждая из команд проводит по три встречи, а обладатели итоговых мест определяются по числу набранных очков).

Прямую видеотрансляцию встречи Украина U21 — Словакия U21 смотрите (в 18:00) на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Ранее в рамках Antalya Cup состоялись такие матчи: Узбекистан — Словакия — 0:2, Казахстан — Северная Македония — 2:1, Украина — Болгария — 1:2, Болгария — Казахстан — 3:1, Словакия — Северная Македония — 2:2, Украина — Узбекистан — 1:1.

Положение команд после двух туров: 1. Болгария — 6 очков; 2. Словакия — 4; 3. Казахстан — 3; 4. Северная Македония — 1; 5. Украина — 1; 6. Узбекистан — 1.

29 марта на Antalya Cup состоятся также поединки: Болгария — Северная Македония и Казахстан — Узбекистан.

Напомним, что осенью 2021-го молодежная сборная Украины стартует в квалификации Евро-2023, где ее соперниками в группе будут команды Франции, Сербии, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист молодежной сборной Украины Николай Кухаревич подписал контракт с французским «Труа».

Фото uaf.ua

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