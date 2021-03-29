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Спорт

Украинская боец ММА Шакалова к восторгу комментаторов ошарашила соперницу суперприемом

14:10 29 марта 2021
Екатерина Шакалова

Украинка Екатерина Шакалова отпраздновала блестящую победу в рамках состоявшегося в польской Лодзи турнира по смешанным единоборствам (ММА) промоушна Fight Exclusive Night.

В четвертом поединке основного карда состязаний в легчайшем весе 23-летняя харьковчанка сразилась с Изабелой Бадурек из Польши. В начале третьего раунда Шакалова изворотливо выбралась из захвата польки и прошла ей в ноги. А затем Екатерина к восторгу телекомментаторов провела редкий для смешанных единоборств супербросок противницы через себя (прием из реслинга).

В итоге судьи единогласным решением присудили Шакаловой победу. Это пятый успех украинской девушки-бойца в шести проведенных поединках.

Отметим, что Екатерина Шакалова — мастер спорта Украины международного класса и неоднократная чемпионка мира и Европы по грэпплингу (вид борьбы, созданный на базе наиболее эффективных техник бразильского джиу-джитсу, вольной борьбы, боевого самбо и дзюдо) и панкратиону (возрожденный древний олимпийский вид единоборств).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская боец UFC Марина Мороз продает свои откровенные фото.

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Украинская боец ММА Шакалова к восторгу комментаторов ошарашила соперницу суперприемом

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