В Казахстане высказались о «вспышке коронавируса» в сборной перед визитом в Украину

В Федерации футбола Казахстана опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что перед вояжем сборной страны на отборочный матч ЧМ-2022 против команды Украины (31 марта в Киеве) сразу несколько человек из штаба национальной команды (в частности, тренер Сергей Калюбин и администратор Максим Шауберт) заразились коронавирусом.

«До матча с Францией Сергей Калюбин заболел. Не коронавирусом, просто простыл. А Максим Шауберт вообще отпросился неделю назад по семейным обстоятельствам», — заверил пресс-секретарь Казахстанской федерации футбола Ермухамед Маулен в комментарии baigenews.kz.

Ранее информацию о зараженных рапространил в своем телеграм-канале журналист Айдын Кожахмет.

«Очередное ЧП в нашем футболе. Несколько человек из штаба сборной Казахстана заразились коронавирусом. В частности, речь идет о тренере Сергее Калюбине (отсутствовал вчера на скамейке запасных) и администраторе команды Максиме Шауберте.

Кто теперь будет изолирован, а кто поедет в Киев — неизвестно. По идее, с ними ведь контактировали и другие члены тренерского штаба, административного персонала и даже игроки", — написал Айдын Кожахмет.

Тем временем подопечные Талгата Байсуфинова во второй половине дня в понедельник, 29 марта, из аэропорта Нур-Султана вылетели на игру в Киев (расстояние между столицами по воздуху — 2 840 км). Фото из аэропорта опубликовала национальная федерация футбола.

Напомним, что в воскресенье, 28 марта, казахи на «Астана Арене» в Нур-Султане проиграли чемпиону мира Франции (0:2), а сборная Украины на столичном «Олимпийском» упустила победу над Финляндией (1:1), увеличив свою серию без побед до пяти поединков (c учетом «кабинетного» поражения от Швейцарии).

Добавим, что встречу Украина — Казахстан УЕФА доверил судить бригаде рефери из Словении во главе с Матеем Югом.

Положение команд в группе D: 1. Франция — 4 очка (2 матча); 2. Финляндия — 2 (2); 3. Украина — 2 (2); 4. Босния и Герцеговина — 1 (1), 5. Казахстан — 0 (1).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины сенсационно сыграла вничью с чемпионом мира Францией.

Фото Twitter Kazakhstan Football Federation

98

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter