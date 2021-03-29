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Спорт

Ломаченко возвращается на ринг боем против японца Накатани: названа дата

17:01 29 марта 2021
Василий Ломаченко и Масайоши Накатани

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум подтвердил, что следующим соперником украинского легковеса 33-летнего Василия Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 2 поражения), перенесшего операцию на плече, станет 32-летний японец Масайоши Накатани (19 побед, 13 из них — нокаутом, 1 поражение).

«Либо в последнюю неделю июня, либо 10 июля Ломаченко подерется с Накатани — парнем, который нокаутировал Вердехо. Да, этот бой утвержден», — заявил 89-летний Боб Арум в интервью ютуб-каналу Barbershop Conversations.

Отметим, что свое единственное поражение в карьере японец потерпел в 2019 году в бою против американца Теофимо Лопеса. По иронии судьбы, именно Лопесу Ломаченко проиграл в своей последнем поединке в октябре 2020-го.

Кстати, Накатани в своем последнем противостоянии 12 декабря 2020-го нокаутировал сильного пуэрториканца Феликса Вердехо (перед этим японец сам дважды побывал в нокдауне), завоевав титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

Видеообзор боя Накатани — Вердехо

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Василий Ломаченко устроил «войну» с чемпионом WBC.

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