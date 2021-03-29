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Спорт

Свитолина в неимоверной борьбе выбила из турнира в Майами двукратную чемпионку Уимблдона

20:30 29 марта 2021
Элина Свитолина

В понедельник, 29 марта, сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина (5-я в рейтинге WTA) провела очередной матч престижного турнира в Майами (США) с призовым фондом 3,26 млн долларов.

В поединке 1/8 финала 26-летняя одесситка, ранее обыгравшая в рамках Miami Open американку Шелби Роджерс и Екатерину Александрову из России, с боем почти за 2,5 часа победила в трех сетах экс-вторую ракетку мира, чемпионку Уимблдона 2011 и 2014 годов, 31-летнюю чешку Петру Квитову (10-я) — 2:6, 7:5, 7:5 и пробилась в четвертьфинал. Есть первая победа Свитолиной над теннисисткой из топ-10 со времен итогового турнира-2019!

«С Петрой всегда сложно играть, она очень четко пробивает по мячу, поэтому в матчах с ней нужно быстро двигаться, — заявила после победы Элина Свитолина. —  После проигранного первого сета мне нужно было внести коррективы в свою игру, подтянуть процент подачи, потому что Квитова играла невероятно. Я счастлива, что справилась с давлением в третьем сете, и что поединок закончился в мою пользу. Петра — одна из самых приятных теннисисток, с которыми можно разделить корт. Она через многое прошла (в 2016 году грабитель нанес Квитовой ножевое ранение. — Авт.) и продолжает бороться, показывает отличные результаты. Так что матчи с ней — это всегда большая битва. Такие игры, как сегодня, немного добавляют уверенности к следующей встрече. В четвертьфиналах играть всегда непросто, но я надеюсь, что такая победа, как сегодня, поможет мне завтра, с кем бы я не играла. Будет это Ана Конюх или Анастасия Севастова, это будет трудный матч».

Отметим, что Квитова традиционно считается неудобной соперницей для Свитолиной. Ранее украинка выиграла у чешки всего два из девяти проведенных поединков.

Выход в четвертьфинал турнира принес Элине Свитолиной 61 тысячу долларов призовых «грязными». Путевку в полуфинал состязаний украинка оспорит в дуэли с сильнейшей в матче между Анастасией Севастовой (57-я) из Латвии и хорваткой Аной Конюх (338-я).

Кстати, ранее лучшим достижением украинки в Майами было участие в четвертьфинале в 2018 году.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Элина Свитолина после расставания парнем снялась в откровенной фотосессии.

Фото jessie48

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