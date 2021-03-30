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Спорт

К черту законы физики: в Мексике футболистка забила невероятный гол

9:07 30 марта 2021
Габриэла Альварес

Жирную точку в поединке 13-го тура чемпионата Мексики по футболу среди женщин между «Хуаресом» и «Керетаро» поставила футболистка хозяев поля Габриэла Альварес, забившая шикарный гол, который по итогам года вполне может претендовать на премию Ференца Пушкаша, сообщает издание Marca.

Уже в компенсированное арбитром время при счете 1:0 в пользу своей команды Альварес решилась на прямой удар со штрафного метров с 35, и мяч, полетевший по неимоверной траектории, несмотря на все старания голкипера соперниц, вонзился в ближнюю «девятку».

Отметим, что первая в сезоне домашняя победа позволила «Хуаресу» покинуть последнее место в турнирной таблице, а на шедевр Альварес отреагировали даже в ФИФА.

«Давайте все начнем новую неделю с такой же энергией, как Габриэла Альварес. Отличный гол!», — отмечает страница чемпионата мира среди женщин в Twitter.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Финляндии футболистка забила невероятный гол «радиоуправляемым» ударом.

Фото Imago7

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