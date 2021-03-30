Развод по-мальдивски: жена футболиста сборной Украины блеснула фигурой на отдыхе и обнаружила подвох
Роксана Малиновская, жена футболиста «Аталанты» и сборной Украины Руслана Малиновского, недавно похваставшаяся подарками от Зинедина Зидана и Луки Модрича, блеснула формами на отдыхе на Мальдивах, а заодно поведала, как на островах туристов разводят на деньги.
«Так, ребята, развод по-мальдивски, — рассказала Роксана на видео, которое она выложила в сторис Instagram. — Значит, стоит шампанское в холодильнике. Ты себе такой приезжаешь, с долгого перелета, хочешь выпить шампанского. И главное, что в мини-баре его нет. Ни цены, ни вообще в наличии, ничего.
И потом, на следующий день, тебе приносят новый чек, в котором уже есть шампанское, которое стоит, на всякий случай, 55 долларов. Вот такая пиндюрочка".
March 29, 2021
March 29, 2021
Кстати, на Мальдивы Роксана, похоже, летела из Киева, поскольку на прошлой неделе она успела заглянуть в лагерь сборной Украины. «Наконец-то у меня есть фото с легендой украинского и итальянского футбола», - написала супруга Руслана Малиновского, выставив в Instagram фото с Андреем Шевченко.
Отметим, что Руслан и Роксана познакомились во время выступлений футболиста за «Севастополь». В 2017 году пара сыграла свадьбу в Праге. Осенью 2019 года в их семье, живущей в итальянском Бергамо, родилась дочь Оливия.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что жене Руслана Малиновского досталось от подписчиков из-за украинского языка — она огненно ответила.
Фото Instagram70
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter