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Спорт

Развод по-мальдивски: жена футболиста сборной Украины блеснула фигурой на отдыхе и обнаружила подвох

12:03 30 марта 2021
Роксана Малиновская

Роксана Малиновская, жена футболиста «Аталанты» и сборной Украины Руслана Малиновского, недавно похваставшаяся подарками от Зинедина Зидана и Луки Модрича, блеснула формами на отдыхе на Мальдивах, а заодно поведала, как на островах туристов разводят на деньги.

«Так, ребята, развод по-мальдивски, — рассказала Роксана на видео, которое она выложила в сторис Instagram. — Значит, стоит шампанское в холодильнике. Ты себе такой приезжаешь, с долгого перелета, хочешь выпить шампанского. И главное, что в мини-баре его нет. Ни цены, ни вообще в наличии, ничего.

И потом, на следующий день, тебе приносят новый чек, в котором уже есть шампанское, которое стоит, на всякий случай, 55 долларов. Вот такая пиндюрочка".

Кстати, на Мальдивы Роксана, похоже, летела из Киева, поскольку на прошлой неделе она успела заглянуть в лагерь сборной Украины. «Наконец-то у меня есть фото с легендой украинского и итальянского футбола», - написала супруга Руслана Малиновского, выставив в Instagram фото с Андреем Шевченко.


 

Отметим, что Руслан и Роксана познакомились во время выступлений футболиста за «Севастополь». В 2017 году пара сыграла свадьбу в Праге. Осенью 2019 года в их семье, живущей в итальянском Бергамо, родилась дочь Оливия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что жене Руслана Малиновского досталось от подписчиков из-за украинского языка — она огненно ответила.

Фото Instagram

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