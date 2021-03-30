В семье чемпиона мира по футболу случилось непоправимое

В семье чемпиона мира и Европы в футболке сборной Испании, полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты случилась беда. В возрасте 57 лет после длительной борьбы с болезнью умерла мать футболиста Марта Гарсия, сообщает La Nueva Espana.

У 32-летнего Хуана всегда были теплые отношения с матерью, которая также вырастила сестру футболиста. Пару лет назад Мата признался в интервью официальному сайту «МЮ», что у него есть особый ритаул: он всегда разговаривает с мамой по пути на матч. Всегда! А еще Марта часто писала сыну во время игр и ждала, пока он наконец сможет прочитать сообщения.

«Моя мама всегда больше беспокоилась о моем физическом самочувствии во время матча, чем о результате. Я всегда сделаю все, что в моих силах, чтобы она была счастлива. Она этого заслуживает больше, чем кто-либо другой», — рассказывал Хуан Мата.

Мать футболиста никогда не была публичным человеком, но во время ЧМ-2014 она все же «засветилась» на телевидении. Тогда Марта Гарсия вместе с матерями Давида Сильвы и Хави Мартинеса под прицелом камер готовили любимые блюда своих сыновей, которые затем каким-то образом умудрились доставить футболистам в Бразилию.

Мама Хуана Маты — Марта Гарсия (в центре)

Слова поддержки Мате выразили в соцсетях многие знаменитые футболисты. «Друг, крепко обнимаю тебя и твою семью», — написал, в частности, экс-партнер полузащитника по сборной Испании вратарь Давид де Хеа.

Напомним, что Хуан Мата в составе «Валенсии» выиграл Кубок Испании, в футболке «Челси» — Кубок Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы, а в рядах «МЮ» — Кубок, Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы. За годы выступлений в сборной Испании (с 2009-го по 2016-й) знаменитый футболист, кстати, в свое время учившийся в Мадриде на факультете журналистики, успел стать чемпионом мира и Европы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мать обладателя «Золотого мяча» Роналдиньо умерла от коронавируса.

Фото ЕРА

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