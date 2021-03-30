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Спорт

«Это ужасно! Прошу прощения у всех матерей»: звездный футболист Роналдо раскаялся спустя 19 лет

15:32 30 марта 2021
Роналдо

Легендарный экс-футболист «Барселоны», «Реала» и сборной Бразилии Роналдо, который вскоре пятый раз станет отцом, вспомнил о своей ужасной стрижке, сделанной на чемпионате мира 2002 года, и даже раскаялся.

«Это ужасно! Я прошу прощения у всех матерей, которые видели, как их дети делают себе такую же прическу, — цитирует 44-летнего Роналдо Sports Illustrated. — Я получил травму и не хотел общаться с бразильскими СМИ. Поэтому я и сделал эту стрижку. Я появился перед партнерами по команде и спросил: „Нравится?“ Они ответили: „Нет, это ужасно. Отрежь это“. Но журналисты увидели мою стрижку и забыли о травме».

В 2002 году прическа Роналдо стала «вирусной»

Напомним, что тот чемпионат мира Японии и Южной Корее сборная Бразилии выиграла, а Роналдо в финале с Германией (2:0) забил оба мяча своей команды.

Cейчас двукратный чемпион мира и двукратный обладатель «Золотого мяча» по прозвищу Зубастик живет в Испании, являясь владельцем футбольного клуба «Вальядолид», выступающего в элитном дивизионе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что невеста Криштиану Роналду постригла футболиста во время каратина.

Фото Getty Images, Instagram

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