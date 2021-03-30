Выброшенную Криштиану Роналду капитанскую повязку пустили с молотка

История с демаршем Криштиану Роналду, который после того, как судьи ошибочно не засчитали его победный гол в матче Сербия — Португалия, в сердцах выбросил капитанскую повязку и ушел с поля еще до финального свистка, получила свое продолжение.

Как сообщает издание kurir.rs, бесхозную повязку пятикратного обладателя «Золотого мяча» подобрал сотрудник белградского стадиона «Райко Митич», на котором проходил отборочный поединок ЧМ-2022, и теперь она выставлена на благотворительный аукцион.

Капитанская повязка Криштиану Роналду поможет собрать часть средств на лечение шестимесячного сербского мальчика Гаврила Дурдевича, страдающего спинальной мышечной атрофией. К сожалению, у семьи малыша нет возможности найти необходимые два с лишним миллиона евро, поэтому они обратились за помощью к широкой общественности.

На момент публикации материала за капитанскую повязку португальца участники аукциона предлагают более 400 тысяч сербских динаров (более 4 тысяч долларов).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в УЕФА отреагировали на скандал с Криштиану Роналду.

Фото Profimedia

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