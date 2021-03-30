У немецкой боксерши после боя с украинкой до неприличия распухла голова: фото не для слабонервных

Поединок открытого чемпионата Германии по боксу между 23-летней Шайенн Хансон и 21-летней украинкой Алиной Зайцевой, состоявшийся в Герстхофене, завершился досрочно из-за страшной травмы, полученной немкой.

Бой был остановлен в пятом раунде после стыка боксерш головами. В итоге Хансон добыла техническую победу, ведь именно она уверенно лидировала на карточках судей.

Правда, голова немецкой спортсменки из-за обширных гематом в прямом смысле поменяла форму. Сама спортсменка после боя поделилась снимками своего преображения в Instagram. Фото, скажем прямо, не для слабонервных.

«До и после боя», — написала Шайенн Хансон.

Кстати, судя по снимкам в соцсетях, Шайенн Хансон, выигравшая восемь из девяти боев на профиринге, — большая поклонница «Баварии». По крайней мере, у нее хватает фото в футболке мюнхенского гранда и со звездами сильнейшего клуба Германии, в частности, с голкипером Мануэлем Нойером.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что одна из лучших боксерш мира убила мужа через 10 месяцев после свадьбы.

Фото Instagram

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