Сборная Украины перед матчем с Казахстаном потеряла своего топ-бомбардира

Сборная Украины по футболу, которой в среду, 31 марта, на столичном «Олимпийском» предстоит матч квалификации ЧМ-2022 против команды Казахстана, понесла еще одну кадровую потерю.

Из-за полученного на тренировке надрыва задней мышцы бедра «желто-синим» в предстоящей игре не поможет полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка. Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер национальной команды Андрей Шевченко.

Напомним, что 31-летний Коноплянка с 21 мячом — третий бомбардир в истории сборной Украины (у Ярмоленко — 38 мячей, у Шевченко — 48), сыгравший за национальную команду 86 матчей (больше только у Ярмоленко, Шовковского, Пятова, Гусева, Ротаня, Шевченко и Тимощука). Правда, из-за недостаточной игровой практики в клубе и серьезной травмы футболист «Шахтера», ранее назвавший три самых памятных гола в своей карьере, последний раз выходил на поле в желто-синей футболке еще в сентябрьском матче Лиги наций против Швейцарии (2:1).

К сожалению, кроме Коноплянки, в игре с казахами Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на удаленного с поля в поединке с Финляндией защитника Виталия Миколенко (он уже отбыл в расположение «Динамо»), а также полузащитника Андрея Ярмоленко, который отправился в лагерь «Вест Хэма» еще после встречи с Францией.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире поединок Украина — Казахстан.

Фото uaf.ua

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