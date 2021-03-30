Олимпийский чемпион Александр Волков первым из украинцев включен в Зал славы ФИБА

Легендарный украинский баскетболист, 57-летний олимпийский чемпион Александр Волков первым из наших соотечественников включен в Зал славы ФИБА, сообщает официальный сайт Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Имена 12 лауреатов (девять игроков и три тренера) по итогам 2020 года из-за пандемии объявили только сейчас, а онлайн-церемония включения новых членов состоится 18 июня.

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Кроме Волкова, членами Зала славы стали: игроки — Изабель Фиялковски (Франция), Мечислав Лопатка (Польша), Стив Нэш (Канада), Агнес Немет (Венгрия), Парк Шин Джа (Южная Корея), Модестас Паулаускас (Литва), Кеничи Сако (Япония), Юре Здовц (Словения); тренеры — Рубен Маньяно (Аргентина), Светислав Пешич (Сербия), Тара Ван Дервир (США).

Напомним, что Александр Волков за годы карьеры поиграл в «Будивельныке», московском ЦСКА, итальянской «Калабрии», греческих «Панатинаикосе» и «Олимпиакосе», а также в клубе НБА «Атланта Хоукс». В составе сборной Советского Союза украинец завоевал полный комплект наград чемпионатов Европы, два «серебра» чемпионатов мира, а также «золото» Олимпийских игр в Сеуле.

Александр Волков три года отыграл в НБА за «Атланту Хоукс»

2018 год. Легендарные олимпийские чемпионы Игр-1988 отметили в Вильнюсе 30-летие триумфа (Александр Волков — крайний справа во втором ряду)

Кстати, болельщики со стажем, конечно же, помнят неимоверный бросок Волкова в 1989 году на последней секунде второй финальной игры против каунасского «Жальгириса», который принес киевскому «Будивельныку» первые в истории команды золотые медали чемпионата Советского Союза.

После завершения яркой карьеры Александр Волков был министром спорта Украины, депутатом Верховной Рады VI и VII созывов, а также президентом Федерации баскетбола страны и вице-президентом ФИБА-Европа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Владимира Кличко следом за братом включили в Международный зал боксерской славы.

Фото ФБУ, БК ЦСКА, «Атланта Хоукс»

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