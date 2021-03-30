Динамовец Родригес забил команде Роналду, Россия проиграла Словакии: видеобозоры матчей ЧМ-2022

Во вторник, 30 марта, на футбольных полях Старого Света стартовал 3-й тур квалификации чемпионата мира, финальную стадию которого в ноябре-декабре 2022 года примет Катар. В 10 поединках игрового дня забито 37 мячей!

Группа А

Азербайджан — Сербия — 1:2 (Махмудов, 59, с пенальти — Митрович, 16, 81).

Форвард «Фулхэма» и сборной Сербии Александар Митрович в трех поединках наколотил в ворота Ирландии, Португалии и Азербайджана пять мячей и единолично возглавил гонку бомбардиров европейского отбора ЧМ-2022.

Более того, 26-летний нападающий в последних 24 матчах в составе Сербии забил 24 гола, хотя в последних 24 поединках за «Фулхэм» — ни одного.

Люксембург — Португалия — 1:3 (Родригес, 30 — Диого Жота, 45+2, Роналду, 51, Жоау Пальинья, 80). На 86-й минуте удален Шано (Люксембург).

Динамовец с португальскими корнями Родригес своим голом в первом тайме хорошенько напугал действующих чемпионов Европы, ведомых Криштиану Роналду. Правда, Португалия в оставшееся до финального свистка время расставила все по своим местам, отпраздновав 11-й успех в последних 11 поединках. При этом Роналду забил свой 103-й (!) мяч за национальную команду (до мирового рекорда иранца Али Даеи — всего шесть точных ударов).

Кстати, в составе хозяев поля в этом поединке сыграли сразу три (!) родных брата Тилль. И если Венсан и футболист «Ворсклы» Оливье вышли на поле с первых минут, то Себастьян Тилль — на замену.

1:0 Родригес (30-я мин.)

Еще в одном матче играющий в группе вне конкурса Катар сыграл вничью в спарринге с Ирландией — 1:1 (Мунтари, 47 — Макгинн, 4).

Положение команд: 1. Португалия — 7 очков (3 матча); 2. Сербия — 7 (3); 3. Люксембург — 3 (2); 4. Ирландия — 0 (2); 5. Азербайджан — 0 (2).

Группа Е

Бельгия — Беларусь — 8:0 (Батшуайи, 14, Ванакен, 17, 89, Троссар, 38, 76, Докю, 42, Прат, 49, Бентеке, 70).

Беларусы, пропустив от бельгийев восемь (!) мячей, потерпели самое крупное поражение в своей истории. Ранее самой большой неудачей наших географических соседей были 0:5 в поединке с Австрией в 2003-м.

Уэльс — Чехия — 1:0 (Джеймс, 82). На 49-й минуте удален Шик (Чехия).

Положение команд: 1. Бельгия — 7 (3); 2. Чехия — 4 (3); 3. Уэльс — 3 (2); 4. Беларусь — 3 (2); 5. Эстония — 0 (2).

Группа G

Черногория — Норвегия — 0:1 (Серлот, 35).

Турция — Латвия — 3:3 (Караман, 2, Чалханоглу, 33, Йылмаз, 52, с пенальти — Савальниекс, 35, Улдрикис, 58, Икауниекс, 79).

Гибралтар — Нидерланды — 0:7 (Бергхейс, 42, Л. де Йонг, 55, Депай, 61, 88, Вейналдум, 62, Мален, 64, ван де Беек, 85).

Положение команд: 1. Турция — 7; 2. Нидерланды — 6; 3. Черногория — 6; 4. Норвегия — 6; 5. Латвия — 1; 6. Гибралтар — 0.

Группа Н

Кипр — Словения — 1:0 (Питтас, 42).

Итог поединка в Никосии вполне можно считать сенсационным, если учесть, что до этого киприоты в последних 20 матчах побеждали всего три раза, при этом одолев таких «монстров», как Сан-Марино (5:0, 4:0) и Люксембург (2:1).

Словакия — Россия — 2:1 (Шкриньяр, 38, Мак, 74 — Марио Фернандес, 71).

Подопечные Станислава Черчесова после двух побед на старте оступились в Трнаве, четвертый раз в истории (и второй раз подряд) проиграв словакам.

Хорватия — Мальта — 3:0 (Перишич, 62, Модрич, 76, с пенальти, Брекало, 90).

Положение команд: 1. Хорватия — 6; 2. Россия — 6; 3. Словакия — 5; 4. Кипр — 4; 5. Словения — 3; 6. Мальта — 1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире поединок Украина — Казахстан.

Фото abola. pt

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