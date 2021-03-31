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Спорт

Свитолина разгромила в Майами неудобную соперницу: видеообзор матча

8:43 31 марта 2021
Элина Свитолина

В ночь на среду, 31 марта, лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая пятую строчку в мировом рейтинге, сыграла в Майами четвертьфинальный поединок турнира Miami Open с призовым фондом 3,26 млн долларов.

Соперницей нашей соотечественницы была Анастасия Севастова из Латвии (57-я). Теннисистки ранее встречались на кортах четыре раза, одержав по две победы, причем последняя, в июле 2020-го в Берлине, была за латвийкой.

Элина начала поединок с проигранного гейма на своей подаче, но затем перехватила инициативу и уверенно забрала первый сет. Вторую же партию украинка и вовсе провела без нервов, одержав итоговую победу за 70 минут — 6:3, 6:2.

«Мне всегда хотелось хорошо сыграть в Майами. Это один из самых крупных турниров, и играть здесь — это всегда потрясающе, так что я действительно довольна своим выступлением сегодня. Я знала, что Севастова — большой боец, что она постарается вернуться в игру, независимо от счета, поэтому я ждала большой борьбы. Я много раз с ней тренировалась, мы много раз играли друг с другом. Она всегда старается построить розыгрыш, использовать резаные, крученые мячи на форхенде, она сложный соперник. Поэтому мне нужно было адаптировать свою игру и не сильно торопиться, потому что если это делать в матчах против нее, то можно допустить слишком много ошибок. В итоге, думаю, что я хорошо сыграла на протяжении всего матча и я очень довольна тем, как закончила этот матч», — сказала Свитолина после завершения поединка, успех в котором принес теннисистке 93 тысячи долларов призовых.

Отметим, что соперницей нашей соотечественницы в полуфинале станет первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, с которой у Элина положительная статистика — пять побед в шести матчах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина в неимоверной борьбе выбила с турнира в Майами двукратную чемпионку Уимблдона чешку Петру Квитову.

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