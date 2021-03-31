«Аж вылетало»: экс-футболист сборной Украины рассказал об операции на сердце

33-летний бывший футболист сборной Украины Денис Олейник (12 матчей за «желто-синих»), сейчас выступающий в Финляндии в клубе СИК, поведал историю из прошлого, из-за которой ему едва не пришлось завершить игровую карьеру.

«Был медосмотр, пришел на проверку сердца. Я что-то испугался, когда делали эхо сердца. Началась тахикардия, сердце аж вылетало. Сделали обширное обследование, мне сказали заканчивать с футболом, поскольку у меня чуть ли там не порок сердца.

Доктор напугал меня и родителей. Поехал в Институт Амосова, и там профессор сказал, что абсолютно здорового человека делают больным. Потом в матчах бывало, что повышался ритм сердца. Я никому об этом не говорил. Не мог восстановить дыхание. Бывало, даже когда в «Металлисте» играл, садился и пытался продышаться. Проходила минута-полторы, восстанавливался и начинал бегать еще больше, чем до этого. Но было так страшно, что вот сейчас бам — и меня нет. Было раз, забил гол, все меня поздравляют, а я пытаюсь восстановиться, дышу, не радуюсь.

Я сделал операцию, никому об этом не говорил. Полетел в Бельгию, меня проверили. Доктор сказал, что абсолютно спортивное сердце, но кое-что он увидел, что может поправить. Не знаю, что именно было, может, какие-то сгустки", — поведал Олейник в интервью на Youtube-канале РестоVратор.

Отметим, что cвой последний матч в футболке национальной сборной Денис провел в июне 2015 года, сыграв в товарищеском матче с Грузией (2:1). С 2018-го полузащитник, ранее выступавший за «Динамо», «Металлист», «Днепр», голландский «Витесс» и немецкий «Дармштадт», защищает цвета середняка высшего дивизиона Финляндии — СИКа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Динамо» Никита Бурда перенес вторую за полгода операцию на ахилловом сухожилии.

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