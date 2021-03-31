Звезда сборной Дании забил сумасшедший гол «ударом скорпиона»: видео шедевра
Футболист дортмундской «Боруссии» и сборной Дании Томас Дилейни продемонстрировал чудеса акробатики на тренировке национальной команды, готовящейся к выездному матчу отбора на ЧМ-2022 против Австрии.
Во время розыгрыша комбинации полузащитник замыкал прострел с фланга, но вратарь парировал. Мяч опускался за спину Томасу, и он решил пробить «ударом скорпиона» — пяткой из-за спины. Получилось эффектно — мяч вонзился в девятку ворот, заставив взяться за голову от восторга всех увидевших воочию этот шедевр.
Томас разместил видео с ударом у себя в Instagram. Примечательно, что на страницу игрока подписаны 165 тысяч людей, но за сутки пост был просмотрен 210 тысяч раз.
Отметим, что Дания успешно начала отборочный турнир на ЧМ-2022. В двух матчах подопечные Каспера Хьюлманда обыграли Израиль (2:0) и Молдову (8:0), единолично возглавляя свою группу.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Англии футболист «Ноттс Каунти» забил пяткой через себя.391
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter