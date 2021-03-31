Мать звезды «Арсенала» и «Атлетико» умерла в 53 года от коронавируса

Мама 25-летнего полузащитника мадридского «Атлетико» и сборной Уругвая Лукаса Торрейры умерла от коронавируса.

Как пишет издание Daily Mail, Вивиана Ди Паскуа попала в отделение интенсивной терапии с диагнозом COVID-19. Лукас на время паузы, связанной с матчами сборных, отпросился из тренировочного лагеря «Атлетико», чтобы отправиться в Уругвай ухаживать за болеющей матерью. Несмотря на усилия врачей и присутствие сына, Вивиана не смогла справиться с недугом и скончалась в возрасте 53 лет.

Отметим, что сам Торрейра, контракт которого принадлежит лондонскому «Арсеналу» (за «матрасников» футболист выступает с октября 2020-го на правах аренды, проведя во всех турнирах в нынешнем сезоне 22 матча и забив 1 мяч), переболел коронавирусом в ноябре прошлого года, находясь в расположении национальной сборной.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Юрген Клопп не смог приехать на похороны матери из-за коронавирусных ограничений.

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