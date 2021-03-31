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Спорт

Сын легендарного боксера в кровавом бою одержал 18-ю победу в карьере

17:11 31 марта 2021
Тим Цзю&nbsp;— Деннис Хоган

Австралийский боксер российского происхождения Тим Цзю (18 побед, 14 из них — нокаутом), сын легендарного бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, продолжил свою победную серию в профессиональной карьере.

26-летний Тим (полное имя — Тимофей) встречался в рамках бойцовского вечера Steel City Showdown, который прошел на арене Newcastle Entertainment Centre в австралийском Ньюкасле, с опытным ирландцем Деннисом Хоганом (28 побед, 7 из них — нокаутом, 4 поражения). Бой проходил при преимуществе австралийца, при этом Хоган смог одним из ударов рассечь Тиму бровь над левым глазом. В пятом раунде после классного апперкота с левой от Цзю угол Хогана выбросил полотенце, и рефери присудил победу Тиму техническим нокаутом.

Добавим, что благодаря победе Тим защитил чемпионский пояс WBO Global в первой средней весовой категории и стал обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет непобедимый аргентинец Брайан Кастаньо (17 побед, 12 из них — нокаутом, 1 ничья).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что названа дата боя украинца Василия Ломаченко против Масайоши Накатани из Японии.

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