Украина третий раз подряд сыграла вничью в отборе ЧМ-2022: видеообзор матча

В среду, 31 марта, сборная Украины провела третий поединок в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Следом за результативными ничьими, на выезде с Францией (1:1) и дома с Финляндией (1:1), «желто-синие» принимали на столичном НСК «Олимпийский» команду Казахстана.

Украина — Казахстан — 1:1

Украина: Трубин, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Сидорчук (Марлос, 67), Шапаренко (Довбик, 81), Малиновский, Караваев (Тымчик, 87), Зинченко, Яремчук, Мораес (Зубков, 67).

Казахстан: Покатилов, Марочкин, Малый, Алип, Досмагамбетов (Быстров, 46), Нургалиев (Тунггишбаев, 87), Мужиков, Абикен (Вороговский, 46), Валиуллин, Тагыберген (Оразов, 46), Аймбетов (Каримов, 60).

Голы: Яремчук (20) — Мужиков (59).

После матча с Финляндией, в котором наша команда потеряла важные очки, тренерский штаб прибегнул к ощутимой ротации, выпустив с первых минут лишь пятерых футболистов — Матвиенко, Караваева, Малиновского, Зинченко и Яремчука — которые начинали игру с «Суоми» в стартовом составе.

Ранее сборные встречались между собой четыре раза, и во всех неизменно сильнее оказывались наши ребята. Естественно, очевидными фаворитами были «желто-синие» и в отчетном поединке. Правда, первый удар по воротам нанесли гости — благо, особой опасности для Трубина, ставшего в 19 лет 242 дня самым молодым вратарем-дебютантом в официальных матчах сборной (предыдущий рекорд принадлежал нынешнему наставнику национальной команды Александру Шовковскому, который сыграл первый матч за «желто-синих» в 19 лет 315 дней), он не нес.

А вот хозяева первый по-настоящему опасный момент воплотили в гол. Зинченко разогнал атаку по центру, подключил к атаке ворвавшегося в штрафную по месту левого инсайда Яремчука, и Роман в касание обводящим ударом отправил мяч в дальний угол — 1:0. К слову, этот гол стал для форварда седьмым в футболке национальной команды, и по показателю результативности он теперь делит 15−17-е места с Марко Девичем и Максимом Калиниченко. А Зинченко, несмотря на стабильное место в составе «желто-синих» в последние года, отдал всего второй голевой пас в футболке национальной команды — первый был в марте 2019-го на Виктора Цыганкова в выездном матче с Люксембургом (2:1) в отборе на Евро-2020.

Подопечные Андрея Шевченко, поведя в счете, продолжали активно идти вперед в надежде увеличить свое преимущество. Яремчук пробил рядом со штангой после прострела слева, затем Роман с линии штрафной пробил в руки вратарю, Кривцов невероятным образом не попал в пустые ворота после того, как вратарь парировал опасный удар Малиновского со штрафного, а Зинченко, завершая быструю атаку, совсем немного не попал в створ ворот.

На второй тайм наши футболисты вышли, видимо, слишком рано поверив в свой успех. И на 59-й минуте пропустили совсем необязательный гол, когда Мужиков нанес классный удар с линии штрафной точно в угол ворот нашей команды — 1:1.

Подопечные Андрея Шевченко явно были не готовы к такому развитию событий. «Желто-синие» спешили в принятии решений в атакующих действиях, из-за чего было много потерь, но все же один верный момент для того, чтобы вырвать победу, у хозяев был. Малиновский классной разрезной передачей вывел к воротам Зубкова, но форвард «Ференцвароша», оказавшись с глазу на глаз с вратарем, пробил, к сожалению, прямо в него.

В итоге, финальный свисток зафиксировал результативную ничью — 1:1. Сборная Украины завершает третий (!) матч подряд с одинаковым счетом и с тремя очками располагается на второй позиции в турнирной таблице (правда, у Финляндии на один балл меньше и игра в запасе).

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Фото ФК «Динамо»

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