Домашнее фиаско Германии и сенсация от Армении: видеообзоры матчей отбора ЧМ-2022

В среду, 31 марта, 15 поединками финишировал 3-й тур европейской квалификации ЧМ-2022, финальная часть которого состоится с 21 ноября по 18 декабря следующего года на стадионах Катара. Если накануне команды в 10 поединках забили 37 мячей, то на сей раз в 15 играх — 47.

Группа D

Украина — Казахстан — 1:1 (Яремчук, 20 — Мужиков, 59).

Босния и Герцеговина — Франция — 0:1 (Гризманн, 60).

Чемпионы мира благодаря точному удару форварда «Барселоны» Антуана Гризманна добыли в Сараево нелегкую победу над боснийцами, укрепив свое лидерство в группе (за весь поединок Франция нанесла в свор ворот хозяев всего два удара).

Кстати, голкипер «трехцветных» Льорис провел свой 123-й матч за национальную команду, сравнявшись по этому показателю с легендарным форвардом Анри. Больше игр за сборную Франции только только у экс-защитника Тюрама (142).

Добавим, что свободная от официальных игр сборная Финляндии в товарищеском матче в Санкт-Галлене уступила команде Швейцарии — 2:3 (Похьянпало, 30, 40 — Гавранович, 28, Варгас, 57, Сеферович, 86).

Положение команд: 1. Франция — 7 очков (3 матча); 2. Украина — 3 (3); 3. Финляндия — 2 (2); 4. Босния и Герцеговина — 1 (2); 5. Казахстан — 1 (2).

Группа В

Греция — Грузия — 1:1 (Какабадзе, 76, в свои ворота — Кварацхелия, 78).

Испания — Косово — 3:1 (Ольмо, 34, Торрес, 36, Морено, 75 — Халими, 70).

Положение команд: 1. Испания — 7 (3); 2. Швеция — 6 (2); 3. Греция — 2 (2); 4. Грузия — 1 (3); 5. Косово — 0 (2).

Группа С

Северная Ирландия — Болгария — 0:0.

36-летний капитан хозяев поля Стивен Дэвис провел 126-й поединок за национальную команду и стал не только главным «гвардейцем» сборной Северной Ирландии, но всей Великобритании (Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия). Полузащитник «Рейнджерс» побил рекорд бывшего вратаря сборной Англии Питера Шилтона, в активе которого 125 матчей за национальную команду.

Литва — Италия — 0:2 (Сенси, 48, Иммобиле, 90+4, с пенальти).

Сборная Италии под началом Роберто Манчини благодаря успеху в Вильнюсе продлила серию без поражений до 25 матчей (последний раз Скуадра Адзурра проигрывали еще в сентябре 2018-го). Ранее именно такая успешная серия у пиренейцев была под началом Марчелло Липпи. Хотя Манчини и его подопечные, конечно же, хотят превзойти достижение команды Витторио Поццо, установленное в 1930-х, когда сборная не проигрывала в 30 играх кряду.

Положение команд: 1. Италия — 9 (3); 2. Швейцария — 6 (2); 3. Северная Ирландия — 1 (2); 4. Болгария — 1 (3); 5. Литва — 0 (2).

Группа F

Австрия — Дания — 0:4 (Ольсен, 58, 74, Меле, 63, Хейбьерг, 67).

Шотландия — Фарерские острова — 4:0 (Макгинн, 7, 53, Адамс, 60, Фрейзер, 70).

Молдова — Израиль — 1:4 (Карп, 29 — Захави, 45+2, Соломон, 57, Даббур, 64, Натхо, 66). На 50-й минуте удален Миколаеску (Молдова).

Победный мяч израильтян на поле аутсайдера группы забил футболист «Шахтера» Манор Соломон.

Положение команд: 1. Дания — 9; 2. Шотландия — 5; 3. Израиль — 4; 4. Австрия — 4; 5. Фарерские острова — 1; 6. Молдова — 1.

Группа I

Англия — Польша — 2:1 (Кейн, 19, с пенальти, Магуайр, 85 — Модер, 58).

Поляки, которых недавно возглавил португальский специалист Паулу Соуза, вынуждены были сражаться на «Уэмбли» без лучшего футболиста мира прошлого года Левандовски, который из-за травмы связок колена выбыл из строя на месяц и не сыграет, в частности, за «Баварию» в четвертьфинале Лиги чемпионов против «ПСЖ».

А еще перед началом встречи игроки команды гостей (в отличие от англичан) не встали на колено в поддержку движения Black Lives Matter. Вместо этого польские футболисты держали руку на значке УЕФА с надписью Respect («уважение»).

Андорра — Венгрия — 1:4 (Пухоль, 90+3, с пенальти — Фиоло, 45+2, Гоздог, 51, Кляйнхайслер, 58, Него, 90).

Сан-Марино — Албания — 0:2 (Манай, 63, Узуни, 85).

Положение команд: 1. Англия — 9; 2. Венгрия — 7; 3. Албания — 6; 4. Польша — 4; 5. Андорра — 0; 6. Сан-Марино — 0.

Группа J

Армения — Румыния — 3:2 (Сперцян, 56, Ароян, 87, Барсегян, 89, с пенальти — Чикылдэу, 62, 72). На 78-й минуте удален Пушкаш (Румыния).

Более четырех тысяч болельщиков, заполнивших трибуны Республиканского стадиона имени Вазгена Саркисяна в Ереване, помогли сборной Армении увеличить победную серию в квалификации ЧМ-2022 до трех матчей.

Хотя все планы хозяев поля едва не спутал 23-летний полузащитник румын Чикылдэу, оформивший «дубль». Но, получив численное преимущество, подопечные испанца Хоакина Копарроса на последних минутах не только сравняли счет, но и вырвали победу. Сенсационная Армения не проигрывает уже восемь (!) поединков (шесть выигрышей, две ничьи).

Германия — Северная Македония — 1:2 (Гюндоган, 63, с пенальти — Пандев, 45+2, Эльмас, 85).

Соперник Украины в группе Евро-2020 благодаря голам 37-летнего Пандева и Эльмаса сотворил настоящую сенсацию в Дуйсбурге, победив экс-чемпиона мира Германию.

Лихтенштейн — Исландия — 1:3 (Фрик, 79 — Севарссон, 12, Бьярнасон, 45+1, Пальссон, 77).

Положение команд: 1. Армения — 9; 2. Северная Македония — 6; 3. Германия — 6; 4. Румыния — 3; 5. Исландия — 3; 6. Лихтенштейн — 0.

Добавим, что сборная Швеции в товарищеском поединке победила команду Эстонии — 1:0 (Берг, 4).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гол футболиста «Динамо» Жерсона Родригеса не спас Люксембург от поражения в матче с чемпионами Европы.

Фото twitter.com/dfb_team

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