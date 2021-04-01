Джима и Пидгрушная перед Олимпийскими играми получили нового тренера-иностранца

Новым главным тренером женской сборной Украины по биатлону, завоевавшей «бронзу» чемпионата мира в эстафете, стал 53-летний словенский специалист Урош Велепец, который будет работать с нашими девушками в олимпийском сезоне-2021/2022, сообщает biathlon.com.ua.

Прежний наставник украинских стреляющих лыжниц словак Юрий Санитра сосредоточится на работе с мужской сборной Украины.

Отметим, что в прошлом сезоне Велепец работал с Юлией Джимой, что позволила нашей биатлонистке подняться на пьедестал почета на этапах Кубка мира в итальянском Антхольце и чешском Нове-Место и стать в общем зачете лучшей из украинок (17-я позиция).

Добавим, что олимпийские чемпионки Вита и Валя Семеренко, снизившие в прошлом сезоне свои результаты, не будут тренироваться со сборной Украины, а проведут подготовку по индивидуальному плану со своим наставником Григорием Шамраем, время от времени проводя совместные сборы с первой командой для проведения тестов и контрольных тренировок.

Мужская и женская сборные Украины начнут первый в новом сезоне сбор 13 мая.

Как известно, зимние Олимпийские игры с 4 по 20 февраля 2022 года примет столица Китая Пекин.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские биатлонистки Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина и сестры Семеренко удостоены государственных наград.

Фото NordicFocus



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