Свитолина вновь не одна: появилось доказательство

Пятая ракетка мира Элина Свитолина, впервые в карьере пробившаяся в полуфинал престижного турнира в Майами, возобновила отношения со своим парнем — французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Свидетельство тому — совместный Instagram спортсменов g.e.m.s.life (Гаэль, Элина, Монфис, Свитолина, жизнь), который вновь стал активным, спустя два с лишним месяца в нем появилась новая запись с картинками и любовными посланиями. «Когда любовь не безумна — это не любовь», «Ты и я. Любовь. Навсегда», «Наша любовь вечна», — говорится в сообщениях. Также в сторис появилось фото рисунка пары с эмодзи двух сердечек.

Напомним, что совместный аккаунт 26-летней Элины и 34-летнего Монфиса был недоступен с 23 января, а в феврале украинская теннисистка подтвердила, что они с Гаэлем сделали паузу в отношениях, о которых стало известно в начале 2019 года.

Гаэль и Элина

Как известно, до Монфиса Свитолина встречалась с игроком сборной Англии по крикету Рисом Топли. Их отношения продолжались около года.

Свитолина с Рисом Топли

Напомним, что поздно вечером в четверг, 1 апреля, Элина Свитолина оспорит путевку в финал состязаний в Майами в поединке против первой ракетки мира Эшли Барти из Австралии. Что же касается 14-го в мировом рейтинге Гаэля Монфиса, то он не выходил на корт с 7 февраля, когда в первом круге Australian Open уступил финну Эмилу Руусвуори и после игры расплакался на пресс-конференции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина после расставания с парнем снялась в откровенной фотосессии.

Фото Instagram



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