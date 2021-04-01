27.69 / 27.90 32.39 / 32.76
Киев: +11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Свитолина вновь не одна: появилось доказательство

10:11 1 апреля 2021
Элина Свитолина

Пятая ракетка мира Элина Свитолина, впервые в карьере пробившаяся в полуфинал престижного турнира в Майами, возобновила отношения со своим парнем — французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Свидетельство тому — совместный Instagram спортсменов g.e.m.s.life (Гаэль, Элина, Монфис, Свитолина, жизнь), который вновь стал активным, спустя два с лишним месяца в нем появилась новая запись с картинками и любовными посланиями. «Когда любовь не безумна — это не любовь», «Ты и я. Любовь. Навсегда», «Наша любовь вечна», — говорится в сообщениях. Также в сторис появилось фото рисунка пары с эмодзи двух сердечек.

Напомним, что совместный аккаунт 26-летней Элины и 34-летнего Монфиса был недоступен с 23 января, а в феврале украинская теннисистка подтвердила, что они с Гаэлем сделали паузу в отношениях, о которых стало известно в начале 2019 года.

Гаэль и Элина

Как известно, до Монфиса Свитолина встречалась с игроком сборной Англии по крикету Рисом Топли. Их отношения продолжались около года.

Свитолина с Рисом Топли

Напомним, что поздно вечером в четверг, 1 апреля, Элина Свитолина оспорит путевку в финал состязаний в Майами в поединке против первой ракетки мира Эшли Барти из Австралии. Что же касается 14-го в мировом рейтинге Гаэля Монфиса, то он не выходил на корт с 7 февраля, когда в первом круге Australian Open уступил финну Эмилу Руусвуори и после игры расплакался на пресс-конференции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина после расставания с парнем снялась в откровенной фотосессии.

Фото Instagram

54

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Маша Полякова

Дочь Поляковой возмутила неприличным жестом

Владимир Познер

Закиданный яйцами Познер ретировался из Грузии

Джошуа

12-летний мальчик повторил челлендж из TikTok — это закончилось смертью мозга

Наташа Королева

Наташа Королева поздравила Владимира Винокура неприличными фото

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер