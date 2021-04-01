Напавшим на звезд «Арсенала» бандитам дали 100 лет тюрьмы

Королевский суд Великобритании вынес вердикт восьмерым членам банды в возрасте от 19 до 30 лет, назначив преступникам более 100 лет тюрьмы. Как известно, двое из них летом прошлого года напали на звезд лондоского «Арсенала» Месута Езила (чемпиона мира в составе сборной Германии!) и Сеада Колашинаца, сообщает Twitter Metropolitan Police.

Столь суровое наказание включило в себя два десятка правонарушений, в том числе попытку ограбления футболистов. По словам судьи Яна Борна, нападавшие использовали спицы и отвертки. «Они спланировали это нападение с большой осторожностью, вооружившись острым оружием, способным нанести серьезные травмы, например, вязальной спицей, а также отверткой», — приводит слова Борна сайт полиции.

Как известно, 25 июля 2020-го банда на улицах Лондона пыталась отнять у Езила и Колашинаца часы стоимостью 275 тысяч долларов. Но боснийский защитник, выступающий сейчас в аренде в «Шальке», выпрыгнул из «Мерседеса» Езила и дал отпор нападавшим.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион мира Месут Езил перебрался из «Арсенала» на историческую родину.

Фото Sky Sports

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