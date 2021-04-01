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Спорт

Чуть с ума не сошел: футболист поразил реакцией на дебютный вызов в сборную страны

14:31 1 апреля 2021
Алпаслан Озтюрк

Полузащитник «Гезтепе» Алпаслан Озтюрк не стал сдерживать эмоций, когда ему сообщили по телефону о дебютном вызове в сборную Турции. Прямо в клубном офисе футболист пустился в пляс, будучи готовым обнять в этот момент всех и вся. Сбылась его детская мечта!

Отметим, что Алпаслан Озтюрк родился в бельгийском Антверпене и ранее выступал за молодежные команды Бельгии и Турции. Но когда пришло время выбирать, он остановил свой выбор на сборной исторической родины.

Правда, дебютировать в составе дружины Шенола Гюнеша игрок пока не успел. В последнем матче турок против Латвии (3:3) полузащитник «Гезтепе» впервые был включен в заявку на поединок, но на поле так и не вышел.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшего футболиста «Динамо» Юнеса Беланда выгнали из турецкой команды по странной причине.

Фото ФК «Газтепе»

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