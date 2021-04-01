Чуть с ума не сошел: футболист поразил реакцией на дебютный вызов в сборную страны
Полузащитник «Гезтепе» Алпаслан Озтюрк не стал сдерживать эмоций, когда ему сообщили по телефону о дебютном вызове в сборную Турции. Прямо в клубном офисе футболист пустился в пляс, будучи готовым обнять в этот момент всех и вся. Сбылась его детская мечта!
#Göztepe #AlpaslanÖztürk @MilliTakimlar pic.twitter.com/gzlhw5mDza— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) March 30, 2021
Отметим, что Алпаслан Озтюрк родился в бельгийском Антверпене и ранее выступал за молодежные команды Бельгии и Турции. Но когда пришло время выбирать, он остановил свой выбор на сборной исторической родины.
Правда, дебютировать в составе дружины Шенола Гюнеша игрок пока не успел. В последнем матче турок против Латвии (3:3) полузащитник «Гезтепе» впервые был включен в заявку на поединок, но на поле так и не вышел.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшего футболиста «Динамо» Юнеса Беланда выгнали из турецкой команды по странной причине.
Фото ФК «Газтепе»70
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