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Спорт

Таинственный сосок: экс-жена известного футболиста заставила мужчин затаить дыхание

16:14 1 апреля 2021
Магдалена Шебестова

Бывшая «Мисс Словакия», 37-летняя Магдалена Шебестова после развода с экс-футболистом сборной страны Яном Дюрицей в конце 2019 года пребывает в прекрасной форме. Красавица поделились с подписчиками в Instagram очередным горячим фото. Казалось, просто силуэт, но, глядя на снимок, мужчинам приходится затаивать дыхание.

Отметим, что в браке с обладателем Кубка России в составе «Локомотива» Яном Дюрицей (защитник также играл за рубежом в «Ганновере», «Трабзонспоре» и «Дукле») у Магдалены в мае 2015 года родилась дочь Нинка, имя которой вытатуировано на запястье матери.

Кстати, и Ян, и Магдалена недолго переживали свой разрыв. У 39-летнего экс-футболиста уже роман с 28-летней «Мисс Вселенная-2013» Дианой Качуровой, а у его бывшей жены, как сообщает topky.sk, отношения с богатым бизнесменом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый футболист Давор Шукер расстался со жгучей экс-«Мисс Хорватия».

Фото Instagram

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