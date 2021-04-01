Мать Криштиану Роналду в слезах рассказала о «взрослой» просьбе внука

Мать Криштиану Роналду, 66-летняя Долорес Авейру, перенесшая в марте прошлого года инсульт, в эмоциональном интервью португальскому телеканалу TVI призналась, что не была уверена, что выживет и вспомнила, как 9-летний внук умолял ее: «Бабушка, не умирай», сообщает The Sun.

«Я встала, чтобы сходить в ванную, но рухнула в обморок, — поведала мать знаменитого футболиста. — Когда я пришла в себя и попыталась встать, поняла, что левая сторона моего тела парализована. Я позвонила своему знакомому и попросил вызвать „скорую“. Я не помню, как попала в больницу».

Первое, что сделала Долорес Авейру, проснувшись, сообщила своей старшей дочери Эльме код от сейфа, в котором хранила свои ценности.

«Когда я открыла глаза и увидела рядом свою старшую дочь, я не знала, что может со мной случиться, и первым делом сказала: „Эльма, я же не дала тебе код от своего сейфа“. И сразу продиктовала, несмотря на то, что дочь не хотела его знать, — вспоминает женщина о первых днях, проведенных в частной клинике на острове Мадейра. — Когда она попробовала, сейф открылся! Это убедило меня в том, что моя память в порядке».

Напомним, что вскоре после случившегося Криштиану Роналду с невестой и детьми прилетел на родную Мадейру из Италии, чтобы быть вместе с матерью.

«Мои дети придали мне много сил, — призналась Долорес. — Ведь я думала, что это конец. Когда я увидела, что мой старший внук Кристианиньо вошел в мою палату, чтобы навестить меня, это было для меня огромным потрясением. Я умоляла Бога не забирать меня, ведь я хочу видеть, как растут мои внуки. Я видела, как все мои дети плакали, хотя они старались при мне сдерживать свои эмоции, чтобы я не переживала. В свое время мне сделали операции на обеих грудях (14 лет назад Долорес победила рак молочной железы, но в позапрошлом году заявила, что вновь проходит курс лечения и „борется за жизнь“. — Авт.), но даже тогда не было так сложно, как в те весенние дни. Когда маленький Кристианиньо увидел, как я сильно плачу, он вдруг сказал: „Бабушка не умирай“. Это глубоко тронуло меня. Когда он сейчас звонит, то всегда спрашивает, лучше ли мне. Я живу для своей семьи, особенно для своих внуков».

Долорес Авейру с сыном и внуком

«Я постепенно выздоравливаю, прохожу физиотерапию, гуляю, хотя несколько месяцев испытывала дискомфорт, — рассказала о своем самочуствии женщина. - Я вышла из больницы на своих двух, но у меня были повреждена левая сторона тела, рот, нога, были проблемы с речью.

Сейчас я чувствую себя хорошо и постепенно восстановлюсь на 100%. Хотя теперь я должна быть осторожна с тем, что я ем, не могу носить высокие каблуки. Я использую более простую одежду, вещи без пуговиц. Жизнь занимает всего один день…"

Мать знаменитого футболиста восстанавлиевается на родном острове Мадейра

Напомним, отец Криштиану Роналду — Жозе Авейру, у которого были проблемы с алкоголем, скончался в 2005-м в возрасте 52 лет из-за печеночной недостаточности. Спустя годы футболист не сдержал слез, впервые увидев совместное видео с покойным отцом-алкоголиком.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что брат Криштиану Роналду оказался мошенником.

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