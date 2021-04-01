Вице-чемпион Олимпийских игр попался на ввозе в страну кокаина на 150 млн долларов

Трехкратный чемпион мира и двукратный вице-чемпион Олимпийских игр по гребле на каноэ Натан Баггали и его младший брат Дрю признаны Высшим судом Брисбана виновными в попытке ввоза в Австралию 650 кг кокаина на сумму в 150 млн долларов, информирует espn.com.

Сообщается, что 45-летний Натан и 39-летний Дрю были арестованы в 2018-м после полицейской погони на море, в которой также участвовали военно-морской флот и авиация. Чтобы встретиться с иностранным судном, перевозившим наркотики, знаменитый спортсмен купил лодку и вместе с братом совершил на ней 11-часовое путешествие. Когда их засекли, злоумышленники начали спешно сбрасывать мешки с кокаином за борт, но все их действия были зафиксированы на видео.

Наказание обоим будет вынесено на следующем заседании, дату которого объявят позже.

На Олимпийских играх в Афинах в 2004 году австралиец завоевал две серебряные медали

Отметим, что карьера Натана Баггали была полна скандалов. К примеру, в феврале 2007-го полиция обнаружила у него в машине 762 таблетки экстази, а спустя несколько месяцев спортсмена обвинили в краже байдарки в одном из спортивных клубов Байрон-Бей, приговорив к шести месяцам условного лишения свободы и штрафу.

В ноябре того же года в результате проведенного полицией рейда Баггали и его брат Дрю были арестованы: у них обнаружили 28 тысяч таблеток экстази и килограмм порошка MDMA, использующегося для производства этого наркотиков. В мае 2009-го суд признал двукратного призера Игр-2004 в Афинах виновным в изготовлении и сбыте экстази и приговорил его к лишению свободы на 20 лет.

Правда, Баггали вышел из тюрьмы уже через четыре года. Однако на свободе он оставался не долго: в ноябре 2013 года знаменитого спортсмена вновь арестовали и обвинили по нескольким статьям, связанным с оборотом наркотиков. Он даже пропустил рождение своего сына Джейкоба.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг попался с наркотиками.

Фото Instagram

14

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter