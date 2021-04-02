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Спорт

Сильнейшая теннисистка мира не пустила Свитолину в финал турнира в Майами

0:22 2 апреля 2021
Элина Свитолина

В четверг, 1 апреля, сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина, возобновившая отношения со своим парнем Гаэлем Монфисом, к сожалению, прекратила выступления на престижном турнире WTA1000 в Майами (США) с призовым фондом 3,2 млн долларов.

В полуфинале состязаний 26-летняя одесситка (пятая в рейтинге WTA) на арене Grandstand пыталась дать сопернице бой, но все же уступила первой ракетке мира, 24-летней Эшли Барти из Австралии — 3:6, 3:6.

Отметим, что ранее Элина пять раз побеждала австралийку (кстати, действующую победительницу Miami Open), а свое единственное до этого поражение от Барти потерпела в финале итогового турнира 2019 года в Шэньчжэне.

Выход в полуфинал (лучше достижение украинки в Майами) принес Свитолиной 93 тысяч долларов «грязными». А вот Барти уже заработала в Майами 165 тысяч в американской валюте и будет отстаивать свой титул в финальном поединке с 20-летней канадкой Бьянкой Андрееску (9-я) или 25-летней Марией Саккари (25-я) из Греции.

Кстати, Свитолина показала в Майами свой лучший результат в сезоне. Ранее Элина доходила до четвертьфинала на состязаниях в Дохе, Абу-Даби и Мельбурне. В новой редакции рейтинга WTA украинка сохранит пятую позицию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на турнире в Майами Свитолина победила американку Шелби Роджерс, россиянку Екатерину Александрову, чешку Петру Квитову и Анастасию Севастову из Латвии.

Фото Twitter WTA

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