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Спорт

Российского вратаря НХЛ отправили в нокаут на 20-й секунде матча

8:49 2 апреля 2021
Илья Самсонов

Неприятные мгновения довелось пережить российскому вратарю клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Илье Самсонову.

На 20-й секунде поединка против «Нью-Йорк Айлендерс» голкипер выкатился за ворота, чтобы выбросить шайбу из зоны, и в этот момент получил удар плечом в голову от партнера по команде Ти Джея Оши. Илья упал на лед и остался лежать, пока судьи не остановили матч и не разрешили оказать помощь пострадавшему.

В итоге голкипера отправили на обязательное прохождение протокола по выявлению возможного сотрясения мозга. Пока россиянин отсутствовал, его сменщик Витек Ванечек пропустил две шайбы, но с возвращением Самсонова в рамку после того, как проблем со здоровьем выявлено не было, лучше не стало — «столичные» пропустили еще шесть раз и потерпели поражение со счетом 4:8.

Отметим, что в нынешнем сезоне Илья провел за «Вашингтон», куда перешел из магнитогорского «Металлурга» в 2018-м, 12 матчей (один из них — «сухой»), имея коэффициент надежности 89,56%.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что шлем спас вратаря «Миннесоты Уайлд» Кэма Талбо от попадания в лицо шайбы со скоростью свыше 100 км/ч.

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