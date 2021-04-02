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Спорт

Футбольный арбитр получил 15 месяцев тюрьмы за пенальти-«фантом»

13:34 2 апреля 2021
Срджан Обрадович

44-летний сербский арбитр Срджан Обрадович получил реальный тюремный срок за злоупотребление полномочиями в матче чемпионата страны между «Спартаком» из Суботицы и «Радничками» из Ниша, который прошел в мае 2018 года.

По итогам расследования, которое проводило управление по борьбе с коррупцией, суд города Нови-Сад признал намеренными ряд ошибок, допущенных Срджаном в матче, в том числе назначение пенальти, по мнению рефери — за игру рукой, в ворота «Радничков» при счете 1:0 в пользу хозяев.

В итоге, Обрадович, проведший в высшем отечественном дивизионе, начиная с сезона-2011/2012, более 50 матчей, приговорен к 15 месяцам тюрьмы. Также ему в ближайшие 10 лет запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист бельгийского «Вестерло» Тур Диркс проведет месяц в тюрьме за злостное нарушение карантина.

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