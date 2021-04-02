Экс-футболист «Интера» пьяным вдрызг избил отца и был задержан полицией

34-летнему футболисту колумбийского «Мильонариса» Фреди Гуарину грозят серьезные проблемы.

Как сообщает портал El Tiempo, игрок, известный по выступлениям за португальский «Порту» и миланский «Интер», выпив лишнего, избил собственного отца и других членов семьи, ставших на защиту. Потасовка оказалась серьезной, и перед прибывшими на вызов представителями полиции спортсмен предстал в неадекватном состоянии и весь в крови.

#Atención El jugador de Millonarios Fredy Guarín fue conducido por la Policía en Medellín, tras haber protagonizado un episodio de violencia intrafamiliar en la casa de sus padres pic.twitter.com/tf1Mgr6GQf — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 1, 2021

Также сообщается, что по прибытию в больницу для оказания первой медицинской помощи Фреди продолжал нападать на медперсонал и полицейских. Теперь футболиста, сыгравшего 57 матчей за национальную сборную, ожидают разбирательства в суде касаемо домашнего насилия и, вдобавок ко всему, нападения на находящихся при исполнении служебных обязанностей сотрудников полиции.

Добавим, что Гуарин сделал себе имя, выступая в 2008—2012 годах за португальский «Порту», с которым трижды стал чемпионом страны и выиграл Лигу Европы в 2011 году. В 2012-м полузащитник перешел в миланский «Интер», но за четыре года выступлений в Италии не смог пополнить свою коллекцию трофеев. В конце 2020-го вернулся на родину, подписав контракт с «Мильонарисом», за который успел провести 7 матчей.

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