Аршавин после скандала с лишившейся носа экс-женой записал юмористическое видео
Футболист Андрей Аршавин, бывшая жена которого, Алиса, винит спортсмена во всех своих бедах, в том числе и в пошатнувшемся здоровье, принял участие в розыгрыше.
Так, Zenit Football Club предложил ему поучаствовать в первоапрельском пранке. В кабинете спортсмена спрятали скрытые камеры и начали приглашать к Аршавину сотрудников клуба для «встречи с легендой».
Камеры запечатлели реакцию людей на откровенную чушь, которую «нес» Аршавин. Например, о сорока голах, якобы забитых им в одном матче.
Ранее бывшая супруга футболиста называла Андрея Аршавина «психопатом», который «сломал ее жизнь» и жизнь детей. Она жаловалась, что экс-свекровь выгоняет ее и детей из дома, который футболист якобы оставил своей бывшей семье.
Фото Андрея Аршавина из социальных сетей.60
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