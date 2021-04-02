Аршавин после скандала с лишившейся носа экс-женой записал юмористическое видео

Футболист Андрей Аршавин, бывшая жена которого, Алиса, винит спортсмена во всех своих бедах, в том числе и в пошатнувшемся здоровье, принял участие в розыгрыше.

Так, Zenit Football Club предложил ему поучаствовать в первоапрельском пранке. В кабинете спортсмена спрятали скрытые камеры и начали приглашать к Аршавину сотрудников клуба для «встречи с легендой».

Камеры запечатлели реакцию людей на откровенную чушь, которую «нес» Аршавин. Например, о сорока голах, якобы забитых им в одном матче.

Ранее бывшая супруга футболиста называла Андрея Аршавина «психопатом», который «сломал ее жизнь» и жизнь детей. Она жаловалась, что экс-свекровь выгоняет ее и детей из дома, который футболист якобы оставил своей бывшей семье.

Фото Андрея Аршавина из социальных сетей.

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