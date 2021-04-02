Усик откровенно высказался о переходе в UFC

Непобедимый украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик (18 побед, 13 из них — нокаутом), взбудораживший фанатов рассказом о звонке президента UFC Дэйны Уайта и своей готовности перейти в смешанные единоборства, назвал свое заявление «безобидной шуткой».

«Я часто шучу с журналистами, говорю какие-то невероятные вещи. Когда меня спросили в тот вечер о планах, я сказал, что хочу попробовать себя в UFC. И все написали, что я перехожу туда. Но это просто мысли. Я еще не все сделал в боксе из того, что запланировал. Переходить в другой вид спорта, не закончив в своем, я не собираюсь, да и борьбой занимаюсь только для себя.

UFC — быстрорастущий вид спорта, где много ребят проявляют себя. Но я пока не собираюсь переходить туда. Если предложат сумасшедший контракт — я подумаю", — объяснился Усик во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

Отметим, что сейчас идут активные переговоры по поводу боя за титул временного чемпиона WBO между Александром Усиком и британцем Джо Джойсом. Как поведал наш соотечественник, команда соперника обратилась к нему с предложением, которое не устроило украинца. Судя по всему, боксеры так и не смогут договориться между собой напрямую, и промоутерских торгов им не избежать.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик предложил Джойсу провести бой на «Олимпийском» в Киеве.

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