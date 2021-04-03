Американский боец UFC Дастин Порье (27 побед, 6 поражений) подписал контракт на третий бой с ирландцем Конором Макгрегором (22 победы, 5 поражений), которого сенсационно нокаутировал в январе нынешнего года.

Как сообщает MMA Fighting со ссылкой на источники, близкие к ситуации, поединок состоится 10 июля в рамках турнира UFC 264. Пока неизвестно, где именно пройдет бой, но сообщается, что руководство промоушена планирует проведение турниров со зрителями.

Добавим, что победитель очередного боя между Порье и Макгрегором, вероятно, получит возможность драться за чемпионский титул в легком весе, который 15 мая оспорят Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра.

Напомним, в первом очном поединке, состоявшемся в сентябре 2014-го, Конор нокаутировал американца уже на второй минуте первого раунда, но Дастин отдал «должок» ирландцу в январе 2021-го, победив техническим нокаутом во втором раунде. После этого боя россиянин Хабиб Нурмагомедов в очередной раз подтвердил, что не вернется в UFC, при этом отметив, что он «выше уровнем обоих бойцов».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб критически высказался о дальнейших перспективах Макгрегора после поражения от Порье.

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