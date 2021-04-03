«Дом там, где сердце»: Свитолина и Монфис признались друг другу в любви

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, возобновившая общую с французом Гаэлем Монфисом страницу в Instagram, призналась в любви своему бойфренду.

«Дом там, где сердце», — написала наша соотечественница под фото, которое разместила на своей странице в Instagram. К слову, этот снимок стал первым совместным для влюбленных с конца февраля, когда они объявили о перерыве в отношениях.

Не стал отставать от любимой и француз. «Воссоединились навечно», — разместил Монфис совместный снимок в сторис на своей странице в Instagram, на котором Элина нежно прижалась к возлюбленному.

Напомним, что за время паузы в отношениях Свитолина приняла участие в трех турнирах, дойдя до четвертьфинала в Дохе и полуфинала в Майами. Что касается Монфиса, то француз после поражения в первом круге Australian Open в начале февраля на корт не выходил.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Элина Свитолина снялась в откровенной фотосессии.

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